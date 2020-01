Les Saveurs de chez nous : des viandes et charcuteries savoureuses et naturelles du côté de Oupeye

Vous aimez la viande goûteuse et saine, les charcuteries naturelles exemptes de sel nitrité ? Dylan Capista dans son atelier de boucherie propose boudins, saucissons, pâtés, saucisses… Et des arrosticini qu’il est le seul à fabriquer chez nous !

Si vous retournez une barquette de charcuterie, sur l’étiquette vous y anti-oxydants, des conservateurs, des colorants, des arômes, des sucres… Toutes sortes de d’additifs dont nous aimerions nous passer. C’est ce que vous propose Dylan Capista !



Dylan aime son métier de boucher-charcutier…

Et plus encore… C’est un jeune passionné… Dylan n’a que 23 ans et travaille chez un boucher à Aubel et en plus de cela, il vient d’ouvrir son atelier de fabrication et de préparation de boucherie-charcuterie.



C’est là qu’il produit, entre autres, des charcuteries sans sel nitrité ?

Effectivement et pour rappel, le sel nitrité c’est cet additif qui donne une couleur couleur rose à votre jambon, aux charcuteries mais il permet également d’accélérer et faciliter le processus de fabrication, et permettre des durées de conservation bien plus longues, en évitant la prolifération des micro-organismes. Bref ce sel nitrité ou E250 n’est pas tout rose pour notre santé et mieux vaut s’en passer dès que nous le pouvons. C’est ce que fait Dylan.



J’imagine que cela se voit ?

Evidemment car avec Dylan, votre saucisson au jambon n’est pas de cet horrible rose fluo pas plus que les autres charcuteries qui ont simplement leur couleur naturelle.

Pour Dylan, fabriquer sainement est un impératif et à ce jeu-là, il ne transige pas car il va jusqu’à choisir lui-même les bêtes sur pied et les conduit à l’abattoir.

Une autre particularité encore ?

Dans chaque préparation de viande (saucisses, pain de viande, boulettes…) Dylan ajoute au moins 20% à sa viande de porc.

Mais la cerise sur le gâteau c’est que Dylan est le seul en Belgique à produire des arrosticini, ces petites brochettes d’agneau que l’on mange sur le pouce, souvent à l’apéro. Il faut savoir que la plupart des arrosticini que l’on retrouve chez nous viennent congelées, en droite ligne d’Italie ou de France.



A propos des animaux, d’où proviennent-ils ?

Principalement du plateau de Herve car les beaux-parents de Dylan sont éleveurs à Aubel sinon les porcs sont issus de la ferme Porcs Amarelles (Montzen) qui propose de la viande de qualité issue de l'exploitation familiale et élevés tout à fait sainement. Bref, notre homme aime les circuits-courts et les petits éleveurs.



Vous dites que Dylan a un atelier de production mais aussi un magasin ?

Pas pour le moment, Dylan vend après commande et porte les colis à domicile mais il a bien en projet l’idée de s’installer un jour avec un magasin attenant à un atelier. Mais chaque chose en son temps…



Un autre détail ?

Et il vaut la peine d’être mentionné : dans l’atelier de Dylan il y a un four (type four à pain ou à pizza) construit par son papa et Dylan compte s’en servir pour croûter ses pâtés et leur donner ainsi une belle couleur et une légère saveur fumée.



Que retrouve-t-on parmi ses charcuteries ?

Du boudin, du filet de Saxe, du saucisson au jambon, des saucisses de Francfort… et même du foie gras maison. En viandes, vous avez le choix entre les saucisses, les chipolatas, les côtelettes, le hachis, les steaks hachés de bœufs…



Comment déguster ces produits ?

Vous passez commande par la page FB Boucherie Capista ou par tél au 0498 28 64 87.

Ensuite, Dylan prépare les commandes et part en livraison.

Boucherie Dylan (attention pas de magasin)

Heure-le Romain

0498 28 64 87

Irène Brône