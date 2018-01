Les Saveurs de chez nous : Des œufs de poules qui courent...

Histoire de bien commencer l’année, je vous emmène à la découverte d’un projet très innovant avec l’histoire de Suzanne et Daniel qui viennent d’acquérir un poulailler mobile qui permet à leurs poules de gambader dehors et de voyager de prés en prés…

C’est effectivement innovant mais comment leur est venue cette idée ?

Il faut dire que Daniel est producteur de lait bio et avec les crises du lait et les difficultés que rencontrent les agriculteurs, il a pensé à se diversifier. Avec le récent scandale du Fipronil, la demande en œufs fermiers augmente et pour Daniel, se lancer dans la production d’œufs était une belle diversification. Daniel et Suzanne sont producteurs de lait depuis 1990, ils sont " passé au bio " depuis quelques années et ne le regrettent absolument pas!

Notre passionné ne veut pas entendre parler d’élevage de poules intensif et le bio pour son épouse et lui, c’est bien plus qu’une valorisation de leurs produits, c’est une vraie philosophie de vie.

Pourquoi un poulailler mobile ?

En fait, ce poulailler mobile permet d’élever 225 poules. Daniel va l'installer dans une prairie et avec son tracteur, le déplacer toutes les semaines pour que ses poules aient toujours de l'herbe fraîche. C’est une démarche écologique. Il emmène les poules pâturer comme d’autres le feraient pour des moutons ou des brebis. Grâce à ça, l’herbe pour les poules est toujours fraîche et les fientes ne souillent pas le sol. C’est meilleur pour la santé des poules car plus les poules ont d’espace, moins la concentration en parasites et en différents agents pathogènes est importante. Cela permet de diminuer la pression d’infection sur les animaux.

Mais les prédateurs comme les renards qu’en fait-il ?

Les poules craignent les prédateurs et c’est pour cela que Daniel entoure un espace autour du poulailler d’une clôture empêchant les renards de passer. Les poules peuvent aller et venir à leur aise… Si elles souhaitent rentrer dans le poulailler, c’est tout à fait possible… Bref, c’est outil est très innovant et très évolué. Tout y est bien pensé tant pour le ramassage des fientes que pour la cueillette des œufs…

Parlons aussi de leurs vaches laitières…

Pour produire un lait bio, les vaches doivent être alimentées par du silo ou du foin de la ferme. Sur les pâtures, aucun engrais chimique, mais des effluents de l’élevage (du lisier). Plus de traitements préventifs par médicaments et pas d’antibiotiques, sauf si cette médication est totalement justifiée (mais le lait n’entrera pas dans le circuit bio). Pour leur bien-être, les animaux ne sont plus attachés dans l’espace étable. Toute l’alimentation est produite sur les terres de la ferme, donc, pas d’apport extérieur.

Si je veux du bon lait de ferme bio ?

Pas de problème, vous poussez la porte de la laiterie située à côté de l’étable des vaches et vous y remplissez votre bouteille d’un bon lait entier bio et dans une petite boîte vous laissez 50 centimes par litre. Suzanne et Daniel font confiance à leurs clients… Suzanne me confiait d’ailleurs qu’il n’est pas rare que les clients laissent plus dans la boîte car ils estiment que ce bon lait comme avant vaut bien plus que les quelques centimes demandés.

Si je veux des œufs, du lait…

Et une bonne maquée de ferme, vous vous rendez chez Suzanne et Daniel et vous faites le plein pour la semaine… Pour avoir fait le test, je peux vous assurer qu’une simple crème vanille ou chocolat faite à partir de leur lait n’a rien à voir avec celle que l’on confectionne avec du lait d’une laiterie industrielle !

De plus, passer les voir c’est aussi les soutenir et cela c’est important car ces gens ne comptent pas leurs heures et travaillent dans des conditions souvent difficiles sans se plaindre !

Daniel et Suzanne Collienne,

Chemin des Meuniers à Sprimont 04 382 18 30 ou 0495 336 101