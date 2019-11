Les Saveurs de chez nous : des pâtes artisanales ou au blé dur cultivé chez nous !

Les pâtes font probablement partie des aliments les plus populaires et les plus variés qui sont souvent associées aux pays méridionaux et en particulier à l’Italie et pourtant, chez nous aussi nous avons des producteurs de pâtes comme celles très artisanales de Gaby Neuens ou celles de Belcampi confectionnées avec des blés durs de chez nous.

Partons vers l’Est du pays, à Deidenberg (Amblève)

Dans sa manufacture à Deidenberg, Gaby Neuens fabrique ses savoureuses pâtes artisanales à partir de semoule de blé, farine de blé, œufs et épices. Des produits simples et sains fabriqués exclusivement en Communauté germanophone depuis une vingtaine d’années. En fait, c’est à cette époque que Gaby arrive dans la région et qu’elle recherche une activité à développer à la maison et c’est vers la confection de pâtes qu’elle se tourne et aujourd’hui, son succès est assuré.

Quels types de pâtes peut-on retrouver chez Gaby ?

Des pâtes sèches de différentes formes et saveurs. Ce sont donc des pâtes au blé dur, des pâtes aux œufs, pâtes d'épeautre, pâtes aux légumes, pâtes au sépia… Au total c’est une trentaine de variétés : au chili, à l’ail des ours, aux cèpes ou encore aux currys. Sous des formes très variées.

Où trouver les pâtes de Gaby ?

Avant tout dans la région d’Amblève mais aussi bien ailleurs et vous retrouvez toutes les adresses sur la page FB : Gaby's Nudelküche

Gaby's Nudelküche

Wolschebach

Amblève

080 34 13 57

Une nouvelle découverte

C’est un peu par hasard que j’ai découvert les pâtes Belcampi qui ont la particularité d’être confectionnées au blé dur cultivé dans notre pays. Le nom " Belcampi " fait référence aux champs où le blé a été cultivé pour la première fois, à savoir la Campine belge. C’est en 2016 que ce projet pilote a vu le jour et que les premiers champs de blés durs ont été cultivés car un test avait en effet révélé que la Belgique disposait de sols de culture présentant de grandes similitudes avec ceux des pays méridionaux, à savoir des sols de limon sablonneux, qui retiennent la chaleur pendant une longue période en plus d’être très perméables à l’eau.

Ces pâtes sont-elles particulières ?

Les pâtes arborent une jolie couleur naturelle et se caractérisent par une richesse exceptionnelle en protéines. De plus, ce blé dur offre ce que le sol belge a de sain, de nutritif et de délicieux.

Le blé dur cultivé pour Belcampi est moulu en semoule, pétri, mis en forme et séché dans les meilleures conditions possibles et selon les normes et exigences de qualité les plus strictes.

De plus, comme les meilleures pâtes, elles sont confectionnées " al bronzo " ("étirées au bronze"): elles sont plus rugueuses et poreuses ce qui permet de mieux accrocher la sauce. Le must des pâtes.

La gamme propose plusieurs types de pâtes ?

Actuellement, la gamme Belcampi comprend des pâtes sèches, des spaghettis, des pennes, des linguines et des fusilli; trois sortes de raviolis vont bientôt s’ajouter à la gamme et ensuite des pâtes fraîches viendront compléter cette gamme. Vous pouvez les préparer de la même manière que les pâtes traditionnelles, avec les ingrédients que vous souhaitez et si vous êtes à cours d’idée, rendez-vous sur le site de Belcampi et découvrez des tas de belles recettes. Vous pouvez également les utiliser pour préparer des plats de pâtes belges uniques et de qualité, en les combinant avec des produits de chez nous. Des pâtes aux petits pois, aux asperges, aux moules, avec des fromages d’ici ou une touche de bière belge.

A découvrir dans pratiquement toutes les grandes surfaces et épiceries.

Que faire si j’ai des noix ?

A partir du 15 décembre et jusque fin janvier, l'huilerie artisanale du Stwerdu (située à Fallais - Braives) propose aux particuliers de venir presser leurs cerneaux de noix et donc de repartir avec leur huile ET la farine de noix . Les quantités de cerneaux à presser ne doivent pas nécessairement être importantes puisque 2 kg de cerneaux donneront 1 litre d'huile on ne peut plus locale. Toutefois, c’est le moment d’y penser car la conservation et le cassage des noix se prépare déjà maintenant. Pour plus d'infos : Laurent Van Asselt - Moulin du Stwerdu 019 69 90 08 - 0483 38 64 84 et/ou page Facebook, " l'Huilerie du Stwerdu".

Irène Brône