Les Saveurs de chez nous : Des mélanges de sel de Guérande et épices naturelles

Et si l’année commençait tout en saveurs dans la cuisine avec les mélanges d’épices Incursion ?

Tout commence en 2014, alors que Michael Van Raek est en vacances en Bretagne. Sur un marché il découvre le sel de Guérande et des mélanges d’épices que des producteurs locaux proposent. Comme il est passionné de cuisine, il se dit qu’il se lancerait bien dans la confection de mélanges d’épices à du sel de Guérande… Aussitôt dit…



J’imagine que Michael est cuisinier ?

Pas du tout, notre homme est info graphiste et pour la petite histoire, Michael travaille aux grandes expos des Guillemins mais à côté de son métier qui le passionne, il adore cuisiner et bien manger. Il se lance donc, en activité complémentaire, avec ses mélanges Incursio qu’il décline en 6 versions (en pots) et 2 moulins. Et comme il le dit : Les essayer, c'est les adopter !

Ces mélanges sont composés de produits naturels ?

Effectivement mais comme Michael le rappelle, il n’utilise pas que des produits naturels de chez nous. Il est évident que le poivre malgache ne pousse pas chez nous, pas plus que le piment d’Espelette ou le cacao. Lorsqu’il s’agit de produits venant d’ailleurs, Michael les choisit toujours auprès de petits producteurs qui ont à cœur de travailler dans le plus grand respect des produits et de la nature. Les ¾ d’entre eux sont d’ailleurs bios.

Qu’ont-ils de particulier ces mélanges ?

Tout d’abord, ils portent les noms des 6 empereurs audacieux qui vont conquérir vos papilles et dont les ingrédients proviennent directement de producteurs responsables ! Mais outre cet aspect original du produit, Michael tient à vous les proposer à un prix hyper compétitif afin de pouvoir permettre au plus grand nombre de pouvoir les acquérir tout en répondant aux attentes des clients les plus exigeants.

Pouvez-vous nous donner quelques exemples ?

Vous avez le mélange Napoléon composé de fleur de sel de Guérande et piment d’Espelette qui convient pour les viandes rouges et blanches, poissons, fromages frais...

Radama (monarque malgache du 19e) composé sel de Guérande, poivre de Madagascar et cèpes séchés qui parfumera vos plats de viandes, pâtes sauce champignon et est un délice sur une tagliata de boeuf !

Mais vous aves encore le mélange Ashoka (empereur indien), Atahulpa (empereur inca), Ramses II (pharaon du 13e s AC) et Poséidon (dieu de la mythologie grecque).



Gamme :

Napoléon : de fleur de sel de Guérande et piment d’Espelette : pour les viandes rouges et blanches, poissons, fromages frais...

Radama (monarque malgache du 19e) ; sel de Guérande, poivre de Madagascar et cèpes séchés : pats de viandes, pâtes sauce champignon et est un délice sur une tagliata de boeuf !



Ashoka : sel de Guérande ail des ours fenugrec : très polyvalent ! Poissons, viandes blanches, brochettes d’agneaux, vinaigrettes, potages...

Atahualpa : sel de Guérande fèves de cacao BAIES roses : Salades, gibiers, viandes blanches, des toasts au foie gras !

Ramsès ll : Sel PYRAMIDAL Galanga combava : Viande blanche, salade fraîche, poissons. Irrésistible sur un Osso Bucco !

Poséidon : Fleur de sel de Guérande, algues (Dulse, Nori, ulva) : poissons, vinaigrettes, sauces, quiches, salades...

Petite info supplémentaire ?

Depuis peu, Michael s’est lancé dans une autre activité, une escape-room, et comme il ne souhaite pas faire les choses à moitié, il cherche un repreneur pour son activité Incursio. Si vous aussi, cela vous dit de vous lancer dans cette activité complémentaire, n’hésitez pas à prendre contact avec Michael qui se fera un plaisir de tout vous expliquer car cette gamme de produits ne demande qu’à se développer !



Vous avez encore quelques suggestions ?

Effectivement car Michael a concocté pour nous deux recettes (parmi d’autres) : le magret de canard rôti façon Waterloo et les émincés Irlandais à l’éclatant parfum malgache. (voir recettes)

Coordonnées : Michael Van Raek

0496 368 388

vanraekmichael@gmail.com

Rue du Limbourg, 1 à 4000 Liège

Saveurs de chez Nous

Irène Brône