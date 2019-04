Les Saveurs de chez Nous: Des croquettes faites maison du côté de Chênée

Vous aimez les croquettes maison mais elles ne sont pas toujours facile à réussir et/ou vous n’avez pas envie de vous lancer dans cette confection… HMC vous facilite la vie en vous proposant des croquettes artisanales Home Made !

Fini les croquettes surgelées dont le résultat n’est pas toujours à la hauteur de nos attentes. Chez HMC Belgium vous allez découvrir toute une gamme de croquettes maison aux saveurs étonnantes.

Pourquoi et comment HMC s’est-il lancé dans cette fabrication de croquettes ?

C’est dans un atelier qu’ils ont aménagé à Chênée, que HMC Belgium fabrique une large gamme de croquettes artisanales et 100% naturelles. HMC Belgium c’est l’affaire d’Arthur Simonon et Quentin Peeters, amis d'enfance originaires d’Embourg.

Tout est parti de la maman d’Arthur qui fabriquait des croquettes maison pour les fêtes de famille. Sa recette faisait mouche à chaque coup et les amis, les membres de la famille en redemandaient mais voilà, elle n’avait pas le temps. C’est alors qu’Arthur, jeune diplômé de l’Ecole d’Hôtellerie se dit qu’il pourrait bien s’engager dans ce créneau… Il en parle à ses amis … Quelques mois plus tard, voilà l’affaire lancée et aujourd’hui, l’équipe s’est agrandie avec Stéphanie, Annick et Cédric!

Oui mais ce sont des croquettes de pommes de terre ?

Ici, nous ne parlons pas de croquettes de pommes de terre mais de croquette 3 fromages, volaille, volaille au curry, Aubel / jambon d’Ardenne, chicons / jambon de parme, cochon de lait, écrevisses, fromage, saumon ou volaille à la truffe… Ce n’est pas le choix qui manque !

Et tout cela fabriqué artisanalement !

Ces croquettes sont confectionnées avec de bons produits de haute qualité garantis sans colorants, sans conservateurs et sans additifs.

Voici un exemple : la composition des croquettes de volaille c’est du blanc de volaille, lait, fond de volaille, roux, blanc d’œufs, chapelure, épices (sel, poivre) et puis c’est tout ! Rien à voir avec ce que vous trouvez généralement dans la grande distribution.

L’expérience aidant, ces jeunes entrepreneurs ont encore amélioré leurs productions et en janvier de cette année, ils ont revu toutes leurs recettes pour les rendre encore plus savoureuses et plus goûteuses.



Et pour la cuisson ?

C’est simple, une friteuse à 160° et le tour est joué. Leurs nouvelles recettes permettent d’ailleurs de cuire ces croquettes sans qu’elles ne se défassent dans la friture.



Où peut-on les retrouver ?

Dans la grande distribution, dans certains restaurants mais vous pouvez aussi les commander en ligne !

La croquette gagne ici ses titres de noblesse et se présente en alternative aux produits industriels aux pauvres qualités gustatives.



Avez-vous comparé avec ce que l’on trouve couramment sur le marché ?

Et là, c’est la surprise car souvent le 1er ingrédient qui entre dans la composition des croquettes surgelée, c’est l’eau ! Suivent des tas d’ingrédients comme les stabilisateurs, les colorants, les émulsifiants et autres joyeusetés.



Où retrouver ces chouettes produits ?

Le plus simple est de se rendre sur la page FB de HMC Belgium car les adresses y sont mises régulièrement à jour et vous pouvez également les retrouver dans certaines grandes surfaces.





HMC Belgium

Rue de Gaillarmont, 95 B-4032 Chênée

Gsm : 0484 92 11 85 (Arthur Simonon)

0499 48 96 18 (Quentin Peeters)

http://www.hmcbelgium.com

Irène Brône

Retrouvez les Saveurs de Chez Nous sur RTC : https://www.rtc.be/saveurs_de_chez_nous_c_319.html

A voir le mercredi à partir de 18h30, toutes les demi-heures, juste après le JT et jusqu’au lendemain. Ensuite vous le retrouvez en ligne sur le site de RTC.