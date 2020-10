Les saveurs de chez nous : dégustez de bons lacquemants dégoulinants et soutenez les forains !  

Produit de saison et typiquement de chez nous, le lacquemant reste un produit artisanal que quelques grandes familles continuent à fabriquer pour nous les proposer durant la foire de Liège du mois d’octobre. Malheureusement, cette année tout est bousculé et la foire annulée mais ce n’est pas une raison pour se priver de cette douce gourmandise. C’est, au contraire, le moment de soutenir les forains qui nous proposent leurs lacquemants, beignets, croustillons… dans les différents endroits de la province. Nombreuses sont les personnes et entreprises qui par solidarité proposent des emplacements au forains.

Commençons par le début et l’inventeur du lacquemant

Désiré de Lille

C’est en 1903 alors que Monsieur Désiré Smidts travaill aux Établissements Lacquemant à Lille qu’il invente une galette à laquelle il donne le nom employeurs. La success-story du lacquemant est née et plusieurs générations plus tard, le succès est toujours au rendez-vous.

Les descendants de Désiré poursuivent cette tradition culinaire. Et la famille est nombreuse.

Aujourd’hui c’est Denis Maréchal, l’arrière-petit-fils de Désiré, qui vous propose ses succulents lacquemants à Boncelles (zone commerciale, rue de Tilff 114) et à Herstal, rue Basse Campagne (devant le Pizza-Hut).

Désiré de Lille Denis Maréchal

ww.desiredelille.com

0493 10 44 07

Ouvert de 14 à 22h

Et puisque la famille est grande, c’est une autre échoppe Désiré de Lille, tenue par le cousin de Denis, que vous trouverez à Soumagne (sur le parking du Carrefour Market, avenue de la Résistance). Ouvert jusqu'au dimanche 8 novembre inclus de 15 à 22h (fermé les mardis).

Boutique en ligne

Ensuite on passe à la famille Vandervaeren

Les lacquemants d’Henri Vandervaeren sont très prisés fabriqués maison depuis quatre générations.

C’est Justine, dite Titine, la grand-mère d’Henri qui dans les années 30 crée le premier véritable salon de thé sur la foire.

Aujourd’hui, vous pouvez retrouver ses lacquemants chez le Traiteur Jean-Marie dans le passage Lemonnier 13 (04 223 43 21) à Liège ou encore devant les Remorques Deckers, quai du Roi Albert (ouvert de 12.15 à 22h).

Autre famille très connue…

Chez Delforge et là, c’est Maxime qui vous propose ses gourmandises rue Joffre (place St Lambert) dans une boutique ouverte toute l’année. Vous le retrouvez également devant les Etablissements Nordica, quai Timmermans 43 à Sclessin (ouvert de 15 à 23h), au Mont Légia et devant l’entrée principale du shopping Cora de Rocourt (chaussée de Tongres).

Dans la même famille, c'est en 1982 que Marcel Delforge se lance à son compte sur les champs de foires de tout le pays avec sa boutique de spécialités pâtissières foraines. Aujourd’hui, il propose ses lacquemants chez Mel’Oh Franchi, rue des Carmes 11 à Liège et sur l’Espace Tivoli (entre la place du marché et la place Saint-Lambert), tous les jours de 11 à 22h

Passons au centre-ville avec Maxime Bairolle

Et c’est grâce à la Ville de Liège qu’il a pu s’installer jusqu’au 15 novembre en Vinâve d’Ile et qu’il vous attend tous les jours de 11 à 21h (Busch Gillart).

Et du côté de Huy ?

Là c’est Wendy que vous allez retrouver avec sa toute nouvelle échoppe qu’elle comptait inaugurer sur la foire de Liège, le Wendy’s Burger qui propose évidemment des burgers maison mais aussi des lacquemants, croustillons et autres douceurs.

Chaussée de Terwagne 17 à Engis.

A Angleur, c’est la Pâtisserie Gantoise (Jean Busch) qui vous propose ses lacquemants à partir de midi à 22h, sur le quai Joseph Wauters 3 (parking de l’ancien garage moto " Fun Bike " pont de Fragnée)

Et puis, il y a encore les établissements Bomal

Qui vous proposent leurs lacquemants dans de nombreux endroits de la province. De plus, ils les déclinent en différentes saveurs : sirop traditionnel, chocolat noir, blanc ou lait mais aussi speculoo ou massepain.

Vous les retrouvez, entre autres, au Spar de Queue du Bois, rue des Mineurs 1

Commandes possibles en ligne.

Sur la page Fb Lacquemants de Liège, une page solidaire et collaborative qui recenser toutes les bawettes à lacquemants de la Province de Liège en soutien aux forains et aux amoureux des lacquemants mais aussi tous les endroits que des entreprises mettent à disposition pour les forains. Chaque jour, de nouvelles adresses dans la province viennent s’y ajouter, n’hésitez pas à y jeter un coup d’œil !



La Gourmandise en foire

De 15h à 21h (fermé le mercredi) et jusqu’au 18 novembre

Place des Combattants, 4840 Welkenraedt



Johan Hart

Tous les jours de 15 à 19h, rue du Rivage, 4920 Aywaille



ID Sucrées

Parking gamma de Jemeppe ouvert tous les jours de 14h30 à 22h30

Rue Nihar 6, 4101 Seraing



Chez Eric

Tous les jours de 16h à 22h jusqu'au 24 novembre, rue de Jemeppe, Grâce-Hollogne



Havart-Bairolle (Alleur)

De 15 à 21h30 (fermé les lundis), jusqu'au15/11

Place des Anciens Combattants, 4432 Ans

Havart-Bairolle (Robermont)

De 15 à 21h30 (fermé les lundis), jusqu'au11/11



Epicerie "Les Halles"

Ouvert tous les jours de 7 à 18h (fermé le dimanche) et retrouvez-y les lacquemants Delforge

Rue Charles Magnette 30, 4000 Liège



Baraque Aux Délices (Montegnée)

Tous les jours de 16h à 21h30

Jusqu'au 13 décembre

Rue Jean Jaurès 26



Waremme et Donceel

Le glacier Limont Blanc et le magasin Bout’chique à Waremme distribuent les célèbres lacquemants Delforge. La totalité de l’argent des ventes reviendra aux forains.

Waremme (ancien Agora, rue Rénier, 20) et Limont (rue de Remicourt, 72).

Infos et commandes au 019/33 24 37 ou au 019/54 64 10

Quelques conseils ?

Le lacquemant se conserve des semaines sans perdre de ses qualités car au fil du temps il se confit. Par ailleurs, vous pouvez le surgeler sans problème mais au moment de le déguster, sortez-le du congélateur et laissez-le décongeler à température ambiante.

Si vous souhaitez le déguster chaud, vous pouvez le passer quelques minutes au four ou le toaster. Certains restaurants le mettent à leur carte et l’accompagne d’une boule de glace vanille !

Si vous commandez en ligne, optez pour les lacquemants cuits et coupés mais non fourrés et après les avoir réchauffés au toaster, farcissez-les avec le sirop.