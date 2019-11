Les Saveurs de chez nous : de Liège à Boncelles

Une fois n’est pas coutume, aujourd’hui nous allons voyager et parler de projet en construction avec la Ferme de Beauregard, d’un livre plein de bon sens avec Nathalie Mertens et " Simplifiez-vous la cuisine " et de boissons plaisir sans alcool avec Univers Drink.

Et si nous partions d’abord à la ferme ?

C’est une belle histoire de rencontres. D’abord, il y a Jérôme Gribomont, fondateur du magasin bio

"Au VertG", que l'idée de créer une ferme à Boncelles avec la volonté de proposer à ses clients des

légumes biologiques cultivés localement.

Lors d’une réunion de quartier, il rencontre Sébastien Lerson, son voisin qui lui propose de mettre à

disposition un terrain de 2,5ha sur les hauteurs de la Roche-aux-Faucons. Après cela, c’est Maxime

Leroy, agronome et ami de Jérôme qui entre dans la danse pour porter la partie agricole du projet.

Début de cette année, c’est au tour de Lucie Lebbos de venir renforcer le collectif en apportant ses

compétences de géomètre et ses capacités de gestion d'équipe. Et enfin, chemin faisant nos amis ont

croisé la route de Vincent Darimont, boulanger à la retraite qui a été séduit par le projet.



L’idée est de produire des légumes ?

Tous ensemble, ils veulent lancer la Ferme du Beauregard dès le mois de janvier prochain et produire

des fruits et légumes bios mais aussi des œufs.

Ils veulent vendre localement la production à un prix juste pour les clients, le distributeur et le

producteur ; rassembler les jeunes et les habitants de la localité en leur ouvrant la ferme tout au long

de l'année ; transmettre des connaissances et savoir-faire par des ateliers et des visites et aménager

le site en laissant sa place à la nature.



J’imagine qu’ils ont besoin de sous ?

Effectivement, un appel à coopérateurs est lancé pour une somme de 160.000 € et ils ont déjà

récolté rès de la moitié de la somme. Pour le reste, ils font compte sur les coopérateurs car une part

vaut 250€. Sinon, ils ont également besoin de diverses compétences et idées… N’hésitez pas à les

contacter ou à vous rendre à l’une de leurs prochaines rencontres comme le 22 novembre à

Boncelles ou le 12 décembre à Tilff. Infos : https://www.fermedebeauregard.be/

Maxime Leroy – Maraîcher au 0496 22 00 29 ou Lucie Lebbos - Administratrice au 0478 87 04 13

Liège

On parle apéro ?

Dix ans après le lancement du mousseux sans alcool " Night Orient ", Univers Drink de Liège, propose

une gamme de vins bio sans alcool. Alors que nous approchons à grands pas des fêtes de fin d’année,

l’initiative est plus qu’intéressante car faire Bob avec de l’eau ou avec un apéro sans alcool ce n’est

pas la même chose.



La gamme des produits sans alcool propose plusieurs produits ?

Si la réputation du Night Orient n’est plus à faire, la gamme de cocktails garantis 0° tels que du

Mojito, de la Pina Colada ou du Spritz assure des résultats réellement bluffants.

Avec ce vin bio sans alcool, c’est un autre créneau qui s’ouvre avec un avantage non-négligeable

puisqu’il compte seulement 25 kcal /100ml, ces produits possèdent des taux de calories

extrêmement bas par rapport à certains vins et cocktails alcoolisés.

Ces vins sont déclinés en rouge, rosé et blanc.



Petit plus…

Night Orient a reçu de nombreux prix, dont les derniers étaient : Meilleur Produit de l’année par les

consommateurs en France et une étoile d’or au concours ITQI (Institut International du Goût & de la

Qualité). En résumé, vous retrouvez tous ces produits soit dans les magasins bios pour ce qui est des vins bios sinon vous aurez la gamme des pétillants et cocktails dans pratiquement toutes les grandes surfaces à des prix très concurrentiels (moins de 6€).

Plus d’infos sur FB : Univers Drink / Night Orient - Vendôme - Ginzero

Mon coup de cœur de la semaine : un livre mais pas n’importe lequel !

Vous avez certainement déjà entendu : " J’aimerais bien cuisiner plus mais je n’ai pas le

temps " C’est là que Nathalie Mertens, une nutritionniste Belge entre en jeu et pour la rédaction de

ce livre numérique " Simplifiez-vous la cuisine ", elle a également fait appel à une cadre supérieure

franco-Canadienne, Lucile Baladier qui a créé le blog " Super Boîte à Lunch, blog et recettes Santé

pour vos enfants " : une mine d’infos.

Toutes deux sont animées par la même volonté d’arriver quotidiennement, simplement et

rapidement à bien nourrir leur famille. Elles ont donc mis en commun leurs expertises en nutrition,

en organisation et en gestion du temps pour développer ce livre.



L’idée est séduisante mais que peut-on retrouver dans ce livre ?

Vous y apprendrez à manger sainement au quotidien sans passer des heures devant les fourneaux, à

organiser votre cuisine pour vous faire gagner du temps, à choisir les bons aliments et à bannir les

mauvais mais aussi à trouver l’organisation qui vous convient pour cuisiner efficacement et

sainement et éviter le gaspillage alimentaire et ainsi réaliser des économies.

Bref, au travers des 180 pages, ce sont des informations claires, détaillées et facile à lire que vous

retrouverez dans.



Aujourd’hui, vous le retrouvez en version numérique sur : https://nutri-lunch.com/, la version papier

arrivera plus tard.

Page FB : Nathalie Mertens

Irène Brône