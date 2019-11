Les Saveurs de chez nous : de délicieux fromages au lait cru et bio à Bilstain

Le temps des raclettes et des plateaux fromages est de retour. Découvrez les succulents fromages au lait cru et bio confectionnés par Stéphanie et Vincent dans leur ferme du Tri Dieu.

C’est dans la belle campagne vallonnée du pays de Herve que Stéphanie Peutat et Vincent Schyns fêtent le premier anniversaire de leur fromagerie.

Vincent est producteur laitier mais confrontés aux crises laitières à répétition qui plombent la vie des agriculteurs, tous deux ont pensé diversifier leurs activités afin de valoriser leur lait bio.

Ils ont donc pensé à transformer leur lait en fromage…

C’était pour Stéphanie et Vincent la meilleure manière de valoriser leur lait bio. Aujourd’hui, c’est environ 10% de la production laitière de la ferme qu’ils transforment, le reste partant pour la laiterie. Tous deux ont suivi une formation de fromager à Ciney avant de se lancer dans l’aventure et dès l’ouverture de leur magasin à la ferme du Tri Dieu, tout a marché mieux que ce qu’ils souhaitaient au point que Stéphanie vient de quitter son boulot à l’extérieur pour rejoindre Vincent à temps plein.

Plusieurs agriculteurs ont diversifié leurs activités en fabricant des fromages

La particularité de la ferme du Tri Dieu est qu’ils se sont lancés principalement dans des fromages à pâte pressée. Tout est parti de l’envie de fabriquer un fromage qu’ils aiment car on aurait pu imaginer qu’ils fabriquent du Herve car ils sont établis dans la zone de production mais nos amis aiment avant tout le Comté… Et c’est donc vers ce type de fromage qu’ils se sont tourné.

Que trouve-t-on comme fromages ?

J’ai été surprise de l’assortiment des fromages dans le comptoir de Stéphanie. Vous y trouvez des fromages affinés comme la tomme de Bilstain aux différentes saveurs (fenugrec, bruschetta, fenouil ou affiné au cidre) mais aussi le fameux Tri Dieu, le fromage emblématique de la ferme, c’est un fromage affiné au moins 4 mois. Et puis, il y a toute la gamme des fromages à raclette déclinés en 5 ou 6 parfums comme poivre, moutarde, ail des ours, bruschetta, poivre rose…

Voilà pour les pâtes pressées…

Il y a aussi un fromage à pâte molle : le Nez de Napoléon du nom d’un promontoire non loin de la ferme. Puis il y a les fromages frais nature ou miel-cannelle, aux épices de Noël, à la lavande, aux herbes italiennes… Les saveurs de ces fromages varient suivant les saisons. Et puis, vous trouvez des maquées. Après les fromages, il y a les yaourts (7 sortes) et là encore Stéphanie et Vincent se distinguent car ils fabriquent des yaourts étuvés et non brassés. Cela leur demande plus de manipulation car les yaourts se " font " directement dans le petit pot de verre mais surtout, cela leur confère une texture plus ferme que les yaourts brassés.

Effectivement, cela fait pas mal de produits…

Et ce n’est pas tout car Stéphanie confectionne également de succulentes croquettes de fromages ! Et à propos des fromages, on se demande toujours si la croûte se mange ou pas ? Ici pas de problème car les croûtes sont naturelles et lavées uniquement à l’eau salée… Elles peuvent donc se consommer sans problème. Et si d’aventure un peu de moisissure se développe sur vote fromage, il suffit de l’enlever en frottant doucement. Pour les femmes enceintes et les personnes dont le système immunitaire est affaibli il est préférable de renoncer au fromage à pâte molle et au lait cru.

Où peut-on retrouver les fromages de la ferme du Tri Dieu ?

A la ferme évidemment où Stéphanie vous accueille les vendredis et samedis (le vendredi de 15h à 18h et le samedi de 9h30 à 15h). Cela peut vous paraître court mais le reste de son temps, Stéphanie le passe à produire et à titre d’exemple, rien que pour les yaourts, il faut savoir qu’elle en fabrique 4 à 500 par semaine !! La distribution se fait aussi par le biais du réseau de la coopérative Terre d’Herbage dont la mission principale est la mise en route d’un réseau de distribution au service des producteurs locaux.

Dernière petite chose ?

Soucieux de leur environnement, Stéphanie et Vincent ont également pensé leurs emballages qui sont recyclables et/ou réutilisables comme les petits pots de verre pour les yaourts. Et si vous vous dites qu’aller à Bilstain juste pour le fromage c’est un peu loin, sachez que vous pouvez en acheter pour plusieurs semaines et une fois à la maison, vous emballez sous vide ce que vous ne consommez pas tout de suite. Et enfin, il est tout à fait possible de congeler les fromages à pâte dure.

Ferme du Tri Dieu

Neupré 27

4831 Bilstain

0494 85 53 75

Page FB : Ferme Tri Dieu

Irène Brône