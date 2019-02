Les Saveurs de chez nous : Confitures artisanales, fruits de saison et adoption...d'un arbre

La confiture est un incontournable de nos placards que ce soit pour les petits-déjeuners ou les goûters. Près de chez nous, les confitures de Célinette qui se sont distingués au Mondial de la Confiture 2018. Céline et Anthony remettront le couvert cette année.

Comment est née l’envie de faire des confitures ?

Durant quelques années, notre couple a travaillé en Espagne où ils tenaient un bar belge. Il arrivait souvent qu’en fin de journée, les producteurs locaux leur apporte leur surplus de fruits. Ne pouvant tout consommer frais, ils ont commencé à les transformer en confitures et lorsqu’ils revenaient en Belgique, ils en ramenaient pour leurs parents et amis. Et puis un jour, monsieur bébé s’est annoncé et ils ont décidé de rentrer chez nous.

Mais il fallait trouver du travail…

Exactement et c’est là, qu’il y a 2 ans, est née l’idée de confectionner des confitures et de les vendre. Mais ces confitures, nos deux passionnés les préparent à l’ancienne. Leurs confitures cuisent doucement dans de petites bassines à confiture en cuivre. Pour leurs confitures, Céline et Anthony utilisent des fruits frais, de saison et souvent locaux. Ils y ajoutent du sucre et des épices, suivant les recettes, et c’est tout ! Pas d’additifs ni de colorants.

Et leur travail a été reconnu et récompensé !

Céline et Anthony se sont présentés au mondial de la confiture : Confituriade 2018 dont le thème était la fraise et ils ont terminé 11e (et donc premiers belges) avec une confiture traditionnelle aux fraises de Wépion et une plus originale aux fraises, mûres et violettes. Cette année, ils tenteront à nouveau leur chance et attendent avec impatience de connaître le fruit qui sera à l’honneur.

Quelles sont les saveurs du moment ?

En ce moment nos deux passionnés confectionnent la confiture poire pirate avec des conférences de chez nous, de la vanille de Tahiti grand cru (médaillée d’or), la banane orientale avec de la banane, citron et fleur d’oranger, l’orange pamplemousse, la clémentine cannelle, la kiwi poire… Et depuis de que nous les avions rencontré, Céline et Anthony ont encore étendu leur réseau de points de vente et leur site web est en ligne et permet d’acheter directement par ce canal.

Confitures de Célinette

Rue du domaine de Waroux

4340 Awans

0496 51 34 26

www.confiturescelinette.com

J’imagine que vous consommer des oranges, de l’huile d’olive ou des amandes ? Or ces produits ne sont pas cultivés chez nous. J’ai découvert un mode de production qui va vous plaire, il s’agit du Crowdfarming qui est une nouvelle chaîne d'approvisionnement alimentaire plus directe et transparente créée par de jeunes agriculteurs.

Comment est-ce que cela se passe ?

Vous adoptez tantôt un arbre, un animal, une parcelle de terre… Et c’est le producteur, l'apiculteur, l'éleveur, le berger ou le pêcheur qui cultive ou produit vos aliments.

Ensuite, vous recevez vos aliments à domicile directement du producteur.

Quels sont les avantages ?

Vous permettez de diminuer le gaspillage alimentaire car le producteur cultive et produit à la demande directe du consommateur.

Pour ce qui est de la traçabilité, vous savez qui est producteur et vous suivez l'origine de vos aliments.

Quant au prix, ils sont équivalents à ceux que vous trouvez sur le marché à qualité égale, le tout rendu chez vous. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à visiter leur site, cela vous donnera des idées…

https://www.crowdfarming.com/fr

Dernière petite nouvelle ?

Près de chez nous, à Fexhe le Haut Clocher, un passionné s’est lancé dans la production de fruits comme les pommes, les poires, les cerises et les abricots ! Vous avez bien entendu, les abricots se cultivent parfaitement bien chez nous… Je ne manquerai pas de vous donner des nouvelles de ces productions.

Retrouvez les Saveurs de Chez Nous sur RTC : https://www.rtc.be/saveurs_de_chez_nous_c_319.html

A voir le mercredi à partir de 18h30, toutes les demi-heures, juste après le JT et jusqu’au lendemain. Ensuite vous le retrouvez en ligne sur le site de RTC.