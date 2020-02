Les Saveurs de chez nous : choucroute et tartinades bios du côté de Juprelle

Vous aimez la choucroute maison ? Vous voulez donner un coup de peps à vos tartines ? Essayez les différents produits confectionnés par Les Binettes de Juprelle

Derrière les Binettes se trouve Gabrielle Vilour qui a toujours voulu travailler comme indépendante. Fille d’agriculteurs, elle veut entreprendre et elle se tourne vers un cursus HEC en entrepreneuriat. Une fois son diplôme en main, elle travaille pendant 2 ans au VentureLab dont la mission est d’aider les étudiants et jeunes diplômés de l’enseignement supérieur.



Comment Gabrielle en arrive-t-elle aux Binettes ?

Elle se sent proche du monde agricole et de tout ce qui tourne autour de l’alimentation. C’est donc assez naturellement qu’elle se dirige vers le secteur des légumes qui est plus simple que le travail des produits laitiers ou viandeux.



Le décor est planté mais Gabrielle ne vend pas des légumes…

Gabrielle les transforme et se tourne vers la lactofermentation dont on connaît les bénéfices sur la santé et les apports nutritionnels que ce mode de conservation apporte.



Quelques mots à propos de la lactofermentation…

Grâce à ce procédé de conservation on préserve les aliments qui se transforment en bombe riche de nutriments. Le procédé de la lactofermentation transforme, entre autres, les légumes qui seront plus riches en vitamines et en antioxydants. De bonnes bactéries se développent, les mauvaises sont éliminées. Les probiotiques apparaissent, les vitamines et enzymes sont décuplées.



Est-ce compliqué ?

C’est même simplissime : vous prenez des bocaux hermétiques, vous les remplissez de légumes, vous y ajoutez de la saumure (un mélange d’eau et de sel)… Ce mode de conservation est ancestral même si nous l’avons oublié durant des années grâce ou à cause des frigos et congélateurs.



A partir de ce principe de lactofermentation que fabrique Gabrielle ?

D’abord de la choucroute de Liège car elle est fabriquée avec des légumes choux produits par Joël Ruth à Eben Emael ou par le Rythme des Saisons à Houtain Saint Siméon. Mais la choucroute n’est pas le seul produit que Les Binettes vous proposent car il y a aussi des légumes façon pickles pour l’apéro, des tartinades de carottes, de champignons, de patates douces…



Ces légumes proviennent-ils de producteurs locaux ?

Gabrielle choisit toujours des producteurs locaux comme pour les choux. Elle se tourne, par exemple, vers des agriculteurs qui rencontrent des difficultés à écouler leurs produits. Certains légumes n’étant pas calibrés ou moches, ils ne peuvent pas entrer sur les étals. Gabrielle les achète aux producteurs et les valorise plutôt que des les envoyer au compost ou à destination de l’alimentation des animaux. C’est du win-win.



Où retrouve-t-on ces produits des Binettes ?

Principalement dans des magasins bios (Biofagnes) et des locaux.

Petite précision, tout est fourni dans des bocaux de verre que Gabrielle pense à récupérer et à récupérer dans un futur proche grâce à l’Empoteuse qui est un service de récipients consignés simple et accessible à toutes les structures soucieuses de l’environnement, en Région wallonne et à Bruxelles.



GAMME " TARTINEZ-MOI"

* Tartinade de carotte aux épices

* Tartinade de champignon aux noix

* Tartinade de patate douce au cumin

GAMME "CROQUEZ-MOI"

* Curtido (salade chou-carotte-piment)

* Carottes au gingembre et à l’ail

* Légumes pickles (petits légumes croquants)

GAMME "C’EST DE SAISON !"

* Choucroute artisanale de Liège

GAMME "EDITION LIMITEE"

* La ratatouille de Joel

* Caviar d’aubergine

* Poivronade

Plus d’infos sur Facebook : Les Binettes

0494 41 98 66