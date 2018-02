Les Saveurs de chez nous : ADM Bio, des fruits et légumes bios

Visé

Des plats cuisinés bios et locaux

Il vous arrive certainement d’être pressé ou de ne pas avoir envie de cuisiner… C’est ce jour-là que vous êtes content de trouver des plats cuisinés, mais ! Car il y a un mais, ces plats sont souvent trop gras, trop salés, bourrés d’additifs de toutes sortes… Mais tout ça, c’est fini ! Car ADM Bio (Atelier des Maraîchers Bio) vous propose des fruits et légumes bios et locaux prêts à consommer.

C’est une excellente idée mais comment est-elle née ?

ADM bio c’est une coopérative composée de sept producteurs bio de la région liégeoise. Il y a des maraichers aussi bien que des arboriculteurs. Au départ, ils pensaient proposer de la soupe confectionnée à partir de leurs surplus de légumes. Ce potage serait servi dans les écoles. Mais ce type de produit demandait un gros investissement pour monter la cuisine et le gain n’allait pas être à la hauteur.

Qu’ont-ils fait ?

Ils se sont dit que la solution serait peut-être de maitriser toute la chaîne de la production des fruits et légumes aux produits cuisinés et vendus soit en magasins de détail bio ou pas et pourquoi pas dans la grande distribution ? D’ailleurs, si cela vous dit de nouvelles parts de coopérateurs sont d’ores et déjà disponibles. Si vous aussi vous voulez soutenir l’économie locale, c’est le moment !

Mais cuisiner c’est un métier et le maraîcher n’est pas aux fourneaux !

Et c’est là que Philippe Renard entre en piste. Vous le connaissez déjà et après une vie professionnelle bien remplie, en Wallonie, mais aussi en Flandre et à Paris, le chef doublement étoilé prépare les légumes des producteurs locaux dans un atelier du zoning de Visé. Et comme il le dit : Cuisiner du homard, c'est bien. Une bonne potée, c'est bien aussi !

On se souvient de Philippe dans les cuisines d’Ethias où il a fait entrer le bio

Ça fait plus de 25 ans qu’il cuisine du bio. Et s’il s’est intéressé au bio, c’est suite à des problèmes de santé qu’il a réglé en changeant son alimentation. Si cela a marché pour lui, cela ne pouvait qu’amener un plus pour tout le monde.

Comment cela se passe-t-il ?

Les légumes sont produits dans un périmètre de 30 kilomètres maximum. Philippe Renard les épluche, les découpe et les cuisine. Les légumes sont ensuite refroidis, emballés sous vide, puis pasteurisés. Deux canaux de distribution sont privilégiés : l’un tourné vers les écoles ou les collectivités et l’autre vers le particulier.

Que peut-on trouver sous l’étiquette ADM bio ?

Vous trouvez évidemment différents potages mais aussi des légumes cuisinés comme la purée de pommes de terre aux herbes ou aux olives, des chicons, du chou rouge aux pommes, des légumes racines… Mais aussi des pommes et poires à la cannelle que vous pouvez servir en accompagnement mais avec lesquels vous pouvez confectionner une tarte ou un chausson.

Simple à réchauffer ?

Il vous suffit de réchauffer votre plat avec la barquette dans un bain marie ou au four jusqu’à 85°. Vous pouvez également transférer le contenu dans un poêlon ou le placer dans le micro-ondes mais ça, Philippe ne veut pas le savoir.

Un chouette projet pour une coopérative !

Et qui plus est une coopérative à finalité sociale et cela, Philippe y attache beaucoup d’importance. Aujourd’hui, vous trouvez déjà les produits de chez ADM Bio dans plusieurs magasins bios mais aussi chez Rob à Bruxelles (belle carte de visite) et dans la quinzaine qui arrive, vous allez également les retrouver dans les rayons de nombreuses grandes et moyennes surfaces de façon à ce que le plus grand nombre puisse profiter de ces produits de grande qualité et de chez nous.

ADM BIO SCRL

Rue des Cyclistes Frontière 24

Parc d'activités économiques 4600 VISE

0496 706 454