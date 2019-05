Les sandales,les couleurs menthe et rouge seront très tendances cet été !

Tous les jeudis dans le "8-9", David Jeanmotte répond à vos questions sur la mode et sur la beauté.

Quelle crème utiliser pour avoir avoir un bon bronzage ?

Je vous conseil d'utiliser le gel autobronzant He-Shi en pharmacie doré instantané et hydratant. Teinte moyenne. Propriétés. Séchage rapide et sans traces. Pour elle et pour lui. Idéal pour les peaux sèche.

Mais aussi,connue pour ses propriétés stimulantes et énergisantes, la caféine est surtout un actif minceur et anti-cellulite incontournable de par ses propriétés lipolytiques.