"Les sages-femmes"… Ces femmes inspirantes pour la vie !

"Les futures mamans déposent ce qu’elles ont sur le coeur : leur fragilité, le désagrément qu’occasionne parfois la grossesse pour elles, elles livrent leurs ressentis. On est là pour accueillir tout cela en tant que sage femme et sans jugement aucun – en toute compréhension, en toute empathie et considération. On est là aurpès de ces femmes en leur parcours de vie, en ce moment important et elles nous renvoient bien souvent beaucoup de choses aussi, ce sont des cadeaux de la vie !" - C’est une richesse réciproque.

La perspective du "Bien NAITRE", c’est selon…

1.La poursuite d’actions en faveur d’une prise en charge de la grossesse et de l’accouchement moins interventionniste et davantage centrée sur la femme : Toutes femmes devraient se voir proposer une prise en charge respectant le processus physiologique du travail en toute sécurité, avec le plus faible niveau d’intervention possible, afin de réduire la surmédicalisation et favoriser une prise en charge centrée sur elle.

2. Chaque femme, chaque nouveau-né, où qu’ils soient, ont droit à des soins de bonne qualité. Selon les auteurs, l’influence des intervenants (médecin de famille, sage-femme, obstétricien…) et leur articulation sur le parcours de soin est un des facteurs associé à la qualité des soins. C’est pourquoi nous souhaitons aujourd’hui attirer l’attention des pouvoirs publics en fonction de leurs compétences sur la nécessité de : – Permettre le one to one care dans nos salles de naissance. " A chaque femme, une sage-femme " – Mettre en place des projets pilotes concernant les maisons de naissances et les gîtes de naissance intra-hopitalier (midwifery-led birthing unit) " Je suis SAge-FEmme " – D’informer sur les rôles, compétences et lieux de pratique des sages-femmes. " Ma sage-femme j’y tiens " – Permettre aux sages-femmes d’enter dans le monde de la e-santé et du partage des données médicales sécurisées en accordant une prime télématique adéquate. – Se positionner dans une prise en charge plus préventive de la santé des femmes, de leur bébé et de leur famille. " sage-femme, Mission bien naitre ". – Laisser aux femmes le choix et les moyens de mener à bien une naissance et une parentalité respectées et choisies. Tout ceci ne peut être envisagé sans une collaboration renforcée avec les différents acteurs de première ligne avec lesquels les sages-femmes collaborent déjà et souhaitent continuer de collaborer.

