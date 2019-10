Les ressources issues de la sophrologie face au deuil

Les ressources issues de la sophrologie face à un événement de la vie endeuillant

Philippe Drabs, médecin - utilise la sophrologie au Centre de Traumatologie et Réadaptation de l’hôpital universitaire Erasme dans un cadre multidisciplinaire : 1 kiné ,2 ergothérapeutes et lui-même médecin, tous sophrologues et ils utilisent la sophrologie dans le cadre de leur activité en rééducation.

Leurs patients sont, de manière synthétique, blessés médullaires (paraplégies, tétraplégies), cérébrolésés (traumatismes crâniens, accidents vasculaires cérébraux, …), amputés ou polytraumatisés.

Les indications sont, en gros : gestion des émotions liées à ces accidents de la vie, acceptation du handicap et du matériel qui y est lié ( fauteuil roulant , prothèse, orthèse, béquilles ,...) , réappropriation d’un nouveau schéma corporel, nouvelle vie, ...

C'est depuis janvier 2018 que la sophrologie fait partie intégrante de la prise en charge au Centre de Traumatologie et de Réadaptation de l’Hôpital Erasme grâce à une équipe structurée de kinésithérapeutes, ergothérapeutes et médecins.

La sophrologie a pour objectif d'accompagner le patient dans son processus de rééducation et de réadaptation. "Plus précisément, la sophrologie peut agir à différents niveaux: la gestion de la douleur, du stress et des émotions mais elle peut aussi aider à prendre conscience de son nouveau schéma coroprel, se préparer à une nouvelle vie, accepter son handicap, etc.", explique Philippe Drabs, médecin interniste et sophrologue au CTR.

La perte d'un être, la perte de son corps d'avant à la suite d'un accident, la perte de son autonomie, ... sont autant de situations cumulées qui supposent le deuil à ces différents niveaux. Il faut faire le deuil de l'accident, des circonstances de cet accident, de l'hospitatlisation, du corps qui change, des activités que l'on faisait avant, d'une famille parfois, ...

Cela induit la gestion des émotions, l'acceptation et le fait de se ré-approprier une nouvelle vie !