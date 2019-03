Les puces... Les astuces pour que Chat n'gratte plus !

- - © Tous droits réservés

La terre de Diatomée...

Vous trouverez ce produit en magasin bio (choisissez une terre amorphe et non calcinée si vous en trouvez plusieurs sortes) et cela marche aussi pour les tiques et d’autres parasites. La seule chose à retenir, c’est qu’il faut éviter dans mettre dans les yeux de votre matou ! Du reste, la technique est simple : saupoudrez son pelage avec la terre de diatomée et procédez à un brossage complet. Répétez le traitement tous les 5 jours. Vous pouvez aussi en mettre toutes les semaines en prévention. Si vous utilisez de la terre de diatomée, il est important de savoir que vous devez choisir de la terre de diatomée de qualité alimentaire !