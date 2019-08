Petit détour par la librairie avec Cyril qui épingle pour nous la Une de vos Quotidiens.

Vers l'avenir"Les poupées réalistes de Renata" ; - © Tous droits réservés En Belgique depuis peu, Renata Oliveira a apporté sa passion depuis le Brésil:la confection de poupons en vinyle. Avez-vous déjà entendu parler de l’art reborn, cette technique qui consiste à fabriquer des poupées tellement réalistes qu’elles paraissent aussi vraies que nature? Si en Belgique, la discipline reste peu répandue, le continent américain n’en a que pour ces nourrissons. "Les gens en sont dingues", affirme Renata Oliveira, créatrice originaire du Brésil et résidant à Welkenraedt. "Dans mon pays, la culture des États-Unis est très présente. Ainsi, le phénomène est populaire puisque les poupées sont une véritable institution aux USA." Chez nous, la discipline ne fait pas (encore?) l’unanimité. De nombreux sceptiques n’hésitent d’ailleurs pas à s’y opposer (voir par ailleurs). Qu’importe, depuis qu’elle a découvert ce phénomène dans son pays d’origine, la mère de famille y consacre un nombre incalculable d’heures. Un passe-temps qui représente, également, un certain coût. "Il faut faire venir l’ensemble des produits depuis l’étranger, précise-t-elle. Chaque élément est très spécifique, c’est pourquoi j’effectue des commandes principalement en Espagne et en Angleterre. Tout est 100% artisanal, et c’est ça qui me plaît.

Dernière Heure"“Maman, j’ai peur de retourner à l’école…” ; - © Tous droits réservés La rentrée scolaire peut se révéler un vrai cauchemar pour des enfants. Ils sont phobiques scolaires. “La phobie scolaire se manifeste par une angoisse profonde qui peut devenir incontrôlable. Le cerveau de l’enfant se bloque”, explique Valentine Anciaux, psychoéducatrice. Une situation difficile à gérer pour les parents et les enfants. L’enfant peut avoir des nausées, une perte d’appétit, des maux de tête. Les facteurs de la phobie scolaire sont nombreux. Ils peuvent directement être liés à l’école : l’enfant a été victime de harcèlement. Il ne supporte pas l’autorité, il se sent incompétent ou a une faible estime de lui-même. D’autres enfants ont peur de l’école car ils sont angoissés de nature. “Si ces causes sont accumulées, c’est encore plus compliqué.”

Sud Presse"les voleurs pirates les télécommandes" ; - © Tous droits réservés Dans la nuit de vendredi à samedi, un habitant de Vellereille-le-Sec s’est vu voler différents objets à l’intérieur de son véhicule. Chose suspecte : aucune effraction n’est repérée sur la voiture. Il s’agirait d’un vol via piratage de la télécommande de l’auto. La police de Lermes doit faire face à une situation plutôt cocasse depuis la semaine dernière. En effet, au cœur de Vellereille-le-Sec, un village plutôt isolé, des riverains se voient dérober différents objets à l’intérieur de leur véhicule. Jusque-là, rien de bien extraordinaire, quoique plutôt embêtant pour les victimes. Ce qui étonne cependant les policiers c’est qu’aucune trace d’effraction n’ait été repérée sur les voitures. " Nous avons reçu une plainte pour un vol dans un véhicule dans la nuit de vendredi à samedi ", nous explique-t-on du côté de la police de Lermes. " Les faits se sont produits dans une Audi A1. Des affaires de bébé ont été emportées. Il semblerait que les voleurs aient utilisé un système de boîtier pour capter les ondes de la clé de la voiture, pour ainsi la déverrouiller et emporter les affaires. Nous avons eu un autre cas similaire, toujours à Vellereille-le-Sec. On soupçonne un procédé identique. Cette fois, cependant, il s’agissait d’une camionnette Renault et c’est de l’outillage qui a été volé. "