Les plus beaux villages de Wallonie à l’honneur tout l’été !

Et si on partait à la découverte des plus beaux villages de Wallonie cet été ? Tout au long du mois de juillet, élisez votre plus beau village avec Sud Presse, tandis qu’en août, ça sera au tour des personnalités de la RTBF de vous révéler leur coup de cœur.

Du 1er au 12 septembre, les personnalités de la RTBF vous donnent rendez-vous sur La Une et VivaCité pour partir à la découverte de leur village préféré dans l’émission "Mon plus beau village".

Fanny Jandrain, Ophélie Fontana, Cécile Djunga, Jérome de Warzée, Tanguy Dumortier et Michel Lecomte défendront LE village de Wallonie qui, à leurs yeux est, le plus esthétique, original et incroyable. Leur défi sera de convaincre leurs collègues afin d’élire leur choix comme grand vainqueur. Le plus beau village sera connu lors d’une finale arbitrée par Armelle des Ambassadeurs.

Mais avant cela, c’est à vous de jouer ! A vous de nous dire quel est selon vous le plus beau village de Wallonie dans un grand vote lancé par Sud Presse.