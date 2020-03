Les PlayMobil s'animent pour expliquer le coronavirus aux enfants

Pas vraiment simple d’expliquer cette sacrée pandémie de coronavirus à nos enfants. La situation est assez inédite, anxiogène et on se sent un peu pris au dépourvu pour aborder cela avec un peu de légèreté tout de même auprès de nos bambins mais, en leur faisant prendre aussi toute la mesure de cette pandémie et de l’incontournable utilité du confinement.

Les PlayMobil s'animent pour expliquer le coronavirus à nos enfants - © Tous droits réservés Les PlayMobil s'animent pour expliquer le coronavirus à nos enfants - © Tous droits réservés Les PlayMobil s'animent pour expliquer le coronavirus à nos enfants - © Tous droits réservés

On a pioché ci et là et on a trouvé un petit bijou, une petite vidéo qui circule sur la toile et qui peut nous aider sur ce coup-là. Les playmobil par leur capital sympathie permettent de transmettre le message à nos enfants sans dramatiser mais en évoquant clairement cette réalité.

Voici qui tombe à pic, une petite vidéo en mode play… Mobil pour informer nos enfants. Ouf, un précieux coup de main animé par ces célèbres figurines.

Et n’oubliez pas : prenez bien soin de vous et des autres !