L'originalité jusque dans les alliances

Les photos de ce mariage dans les airs sont littéralement à couper le souffle ! - © The Hearnes

Une fois les voeux échangés, le couple a pu se passer les alliances aux doigts. Des alliances non pas en or ou en argent mais en... corde ! Le témoin a d'ailleurs fait semblant de laisser tomber les alliances dans le vide.



Et puis parce qu'à ce stade, plus rien n'est impossible. Une dizaine de jeunes filles ont ensuite sauté en parachute pour lâcher quelque 5.000 pétales de rose dans les airs tandis que des acrobates assuraient le show. Pour immortaliser le tout, Kim et Ryan n'ont pas oublié de faire appel à un autre couple, Abbi et Callen Hearne, des photographes spécialisés dans les mariages insolites. Un mariage que le couple et les invités ne sont pas prêts d'oublier !