Les Petits Poucets recherchent des toits ! - Namur Matin - 10/02/2020 L’idée est de ramener le vivant en ville grâce à l’agriculture urbaine. Des serres sur les toits de Namur. C’est l’ambition des Petits Poucets. Une association namuroise représentée notamment par Pierre-Antoine Bertiaux : " l’idée est de récupérer des espaces inoccupés dans la ville, récupérer de l’énergie produite par les bâtiments. Mais également du c02 produit par les habitants et qui est très cher aux plantes puisque ce sont les seuls êtres vivants qui vont aller chercher ce co2 qui se balade dans l’air pour lui permettre à la fin de réintégrer la chaine du vivant. " Différents systèmes de culture sous serre peuvent être mis en place. Des légumes d’hiver, en saison hivernale comme des légumes d’été pour ceux qui ont besoin de plus de chaleur. On pense aux tomates, aux poivrons…. Et pour ce projet pilote qui a pour vocation d’inspirer les maraichers urbains, il faut un minimum de 100 mètre carré jusqu’à 600 mètres carré. Ça représente 20 mètres sur 30. Pierre Antoine-Bertiaux : " c’est un modèle économique où l’aspect rentabilité ne va pas être au centre du modèle. Ce qui va plutôt être mis en avant comme service ça va être le bien être, refaire venir le vivant, mais également maitrisé sa source de nourriture, d’où elle vient, comment elle a été produite,… Quant au rôle de l’association : " cela sera d’être un centre de documentation sur l’agriculture urbaine, comment intégrer les serres dans le bâtiments, quel système de culture utiliser, pour faire croître les végétaux, quelles variétés et quel calendrier utiliser,… " Vous avez un toit disponible ? Demandez le coup de pouce des Petits Poucets pour mener à bien votre projet ! Toutes les infos sur la page facebook : https://www.facebook.com/littlepoucets/ L’association namuroise est également spécialisée dans les micros pousses.