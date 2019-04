Les petits papiers... Maurane, 1 an déjà !

Régine Dubois - © Tous droits réservés

Ce dimanche à la place des habituels Petits Papiers, Régine Dubois vous propose une émission spéciale autour de Maurane.

Disparue le 7 mai 2018, Maurane laisse un vide immense auprès de ses proches et dans le monde de la chanson.

Dans cette émission spéciale, ses proches s’expriment sur cette absence et racontent Maurane telle qu’ils l’ont connue et aimée. Parmi les intervenants, sa maman Janie qui a accepté de se confier pour la première fois, sa sœur Fabienne, sa fille Lou et quelques-uns de ses proches collaborateurs.



Loin des paillettes du show-biz, un moment pour comprendre qui était Maurane à travers des témoignages inédits.