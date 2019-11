Les Petits Papiers de Jeanne Cherhal

La chanteuse Jeanne Cherhal nous revient avec "L'an 40", un album qui célèbre sa quarantaine et, comme à son habitude, évoque la féminité dans toute sa noblesse et sa force. Au micro de Régine Dubois, elle a parlé de cette sensation d'équilibre liée à la quarantaine, de sa maternité, de son piano, de sa vie sur la route et dans les coulisses et de cette pochette d'album qu'elle a souhaité naturelle et sans aucune retouche. En voici quelques courts extraits retranscris pour vous donner encore plus envie !

L'interview intégrale de Jeanne Cherhal à écouter ici

MATERNITE

Je ne me suis pas vraiment posée la question pour la chanson César, elle est venue à moi comme ça. C’est vrai qu’une naissance c’est un évènement extraordinaire. C’est ce qu’il y a de plus banal et en même temps de plus extraordinaire. On ne peut échapper à l’écueil de la chanson bébé (rires). J’ai essayé malgré tout d’échapper à celui de la mièvrerie, j’espère y être arrivée. Mon bébé est né par césarienne et c’est pas forcément quelque chose qu’on vit bien quand on est pas préparée (…) Dans mon cas, ça a plutôt été une mauvaise surprise, c’était pas vraiment comme ça que j’imaginais mon accouchement. En fait, j’en ai fait une chanson qui m’a permis de faire la paix avec ça.

TRAC

Ca fait vraiment partie de moi le trac ! C’est un ingrédient inévitable en ce qui me concerne et j’ai l’impression avec le temps de l’avoir accepté. Je crois que c’est un moteur finalement et ça me permet aussi de me concentrer, de me replier sur moi et de me mettre un peu dans les starting blocks. Quand j’ai commencé il y a une trentaine d’années, j’avais tellement le trac que je pleurais, je n’en suis plus là heureusement.

BILAN

Ce disque, L’an 40, c’est un bilan perspective et surtout, une manière de parler positivement de cet âge. En tant que femme de 40 ans, je trouve que c’est un âge hyper épanouissant, très équilibrant. On voit à peu près ce qu’on a construit, on commence à bien se connaitre et à la fois, on est pleine d’énergie pour faire un tas de choses, un tas de rencontres, prendre des virages. On entend trop souvent des discours inverses disant que 40 ans c’est le début de la fin, qu’on a l’air fatiguée… c’est pénible d’entendre ça alors que, pour moi, à 40 ans, on est en pleine possession de ses moyens. C’est vraiment ça que j’avais envie d’exprimer.

Jeanne Cherhal sera en concert le 30 novembre à l'Espace Delta à Namur.

