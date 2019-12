Les oiseaux sont en déclin… Offrons-leur le couvert !

Nos milieux se sont terriblement appauvris et n’offrent plus une nourriture variée et abondante aux oiseaux.

Visez la diversité…

Les oiseaux sont en déclin... Offrez-leurs le couvert ! - © Andrew_Howe - Getty Images/iStockphoto

Au menu des oiseaux

Quand ils ont faim, les oiseaux mangent presque n’importe quoi, leur régime habituel peut même totalement changer. Mais il faut savoir que chaque espèce à ses préférences, plus vous offrirez des menus variés, plus nombreuses seront les espèces que vous attirerez dans votre jardin !

Pour les céréales et autres graines, misez sur la diversité ! Cette catégorie d’aliments, de choix pour les oiseaux, renferme des graisses, des sucres, des lipides, des minéraux et des vitamines. On peut acheter les mélanges tout faits, mais c’est bien plus amusant et plus économique de les préparer soi-même. Procurez-vous une réserve de différentes graines vendues dans une graineterie et ajoutez dans votre mélange "maison" celles de plusieurs plantes sauvages comme le rumex, le chardon, l’ortie, la centaurée, la cardère, le séneçon, etc., que vous aurez récolté. Vous pouvez aussi vous lancer dans la fabrication de blocs de saindoux que vous suspendrez.

Les graines mouillées deviennent impropres à la consommation. Les graisses rances, les mies de pain mouillées peuvent provoquer des troubles digestifs graves, l’issue peut être fatale. Nettoyez souvent votre petit restaurant pour éviter tous risques de contamination et d’épidémie. Certains oiseaux n’aiment pas les mangeoires, comme les pics, mais ils se laisseront tenter par une bûche percée de trous remplis de nourriture que vous aurez suspendue. Elle attirera aussi les mésanges, les sittelles, bref les meilleurs acrobates parmi nos oiseaux familiers.