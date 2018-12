Les nutriments pour une sexualité épanouie... C'est par ici.

Ohhh on ne bouscule pas, il y en aura pour tout le monde !

Je vois que votre intérêt s'éveille chaudement et de façon gourmande pour ces quelques lignes. Oh ne vous tracassez pas, je ne vais pas vous faire des préliminaires interminables non, on ira assez rapidement au vif du sujet. Mais, tout de même ...

Les nutriments qui boostent la sexualité :

"Philtres d’amour" et autres aphrodisiaques n’ont jamais fonctionnés que dans la mesure où ils contiennent certains nutriments bien spécifiques en plus ou moins grande quantité.

C’est là tout leur secret : des nutriments influant sur vos systèmes nerveux et hormonal, en voici donc quelques uns qui contribueront à votre bien-être ainsi qu’à l’épanouissement de votre sexualité.

Parmi les nutriments aphrodisiaques, les vitamines et minéraux sont les plus intéressants lorsqu’on désire avant tout rééquilibrer le terrain plutôt que d’agir symptomatiquement.

En voici quelques uns, avec leurs sources alimentaires végétales.

La vitamine E

La E est sans doute la première vitamine de la sexualité !

Elle préside en effet au développement de vos cellules sexuelles et possède un important effet antioxydant.

Rien d’étonnant, donc, à ce qu’on la prescrive contre la stérilité masculine.

Mais elle est aussi très efficace en matière de sexualité féminine.

Vous la trouverez dans :

→ le germe de blé,

→ les graines de sésame,

→ la noisette,

→ l’amande,

→ les huiles de colza, de soja, d’olive et de noix.

La vitamine B1

La B1 s’adresse surtout aux personnes stressées dont les pannes sexuelles et autres troubles de la sexualité sont plutôt d’origine nerveuse.

La vitamine B3

La B3 concourt pour sa part à une sexualité masculine vigoureuse en stimulant la sécrétion d’histamine, ce qui entraîne la dilatation des vaisseaux et aide ainsi à l’érection.

Vous la trouverez dans les céréales et la levure alimentaire.

La vitamine B6

La B6 stimule la synthèse de la dopamine, le principal neuromédiateur du plaisir dans la sexualité.

On la trouve dans :

→ la levure alimentaire,

→ le germe de blé,

→ les céréales,

→ l’ail,

→ les graines de tournesol

→ et les noix.

La tyrosine

La tyrosine a une action à peu près équivalente à la B6 dans la sexualité puisqu’elle est aussi un précurseur de la dopamine.

Cet acide aminé est présent dans l’ananas.

Le zinc

C’est un minéral de première importance pour les organes sexuels mâles.

Sa carence entraîne toujours d’importantes répercutions sur la sexualité.

On le trouve dans les céréales.

Voilà... Je sens que vous allez quelque peu réviser votre liste de courses pour votre bon plaisir... Et celui de votre partenaire !

Bon appétit !

Sources : réponsesbio.com