Les mardis d'avenir, c'est quoi ?

Les mardis d'avenir, ce sont des journées actives et interactives qui te permettent de découvrir des secteurs et des métiers en pénurie.

Le principe est simple : chaque mardi, un secteur ou un groupe de métiers est mis à l'honneur.

Ces séances se déroulent dans les centres de formation, ce qui te permet de t'inscrire directement et te former plus rapidement.



Programme

Découverte du métier et du secteur en pénurie

Infos concrètes sur les attentes des employeurs

Présence de professionnels qui peuvent répondre à tes questions

Bilans et tests pour l'entrée en formation



Agenda - Mai

Liège - Huy - Verviers

29 mai :

Industrie à Liège

Carreleur à Huy



Infos et inscriptions au Service Clientèle de Liège (04/225 57 10) ou celui de Huy (085/27 42 30)