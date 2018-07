Les marais d'Harchies : un site incontournable à Bernissart !

Christophe Stefanski, des Ambassadeurs, nous parle aujourd'hui d'un site incontournable à Bernissart : Les marais d'Harchies !

Ce site est tout simplement magique ! Situé au cœur de la vallée de la Haine, le site des marais d’Harchies est une vaste zone humide dont l’intérêt biologique est reconnu mondialement. C’est un site majeur pour l’ornithologie en Wallonie. On y trouve des centaines d’espèces d’oiseaux et une biodiversité exceptionnelle ! Il offre surtout des paysages à couper le souffle avec un balai incessant d’oiseaux.

Particularité : c’est aussi un ancien site industriel, les marais proviennent d'affaissements miniers qui ont créé des cavités et l’eau de pluie et des nappes phréatiques a fait qu’on a eu des marais, et puis le site a vite été colonisé par les oiseaux.

On peut venir s'y promener. Il y a plusieurs sentiers de balades accessibles à pied uniquement (il y a un parking pour laisser sa voiture) et des postes d’observation permettent aux visiteurs d’observer les oiseaux.

Ensuite, il y a sur place le CRIE d’Harchies, le Centre Régional d’Initiation à l’Environnement, qui propose de nombreuses activités, balades, stages en lien avec la nature et le respect de celle-ci. Il y a, par exemple, des visites régulières en compagnie d'un guide ornithologue, pour les adultes et les enfants à partir de 10 ans.

Le premier samedi du mois de 9h à 12h.

Le troisième samedi du mois de de 13h30 à 16h30.

Pas d'inscription sauf pour les groupes, 3€/adulte, 1,5€/enfant

Plus d'informations sur : http://crieharchies.natagora.be/

