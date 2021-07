Les L5 de retour sur scène, 20 ans après leurs débuts

Les New L5 reviennent avec trois membres fondatrices des L5 et deux nouvelles chanteuses. Le groupe, reformé 20 ans après ses débuts, fera partie, comme en 2016, de la tournée 'Back to basics 2000'.

Marjorie Parascandola, Alexandra Canto et Coralie Gelle reviennent donc mais sans Claire Litvine et Louisy Joseph. Elles seront accompagnées de deux nouvelles chanteuses, Adeline Gomez et Julie Herbillon, qui avaient déjà intégré le girls band depuis 2016 pour se nommer les New L5.

La première avait déjà fait du Diamond Girls de Marjorie et Alexandra, la seconde a participé à plusieurs comédies musicales comme Emilie Jolie en 2002.

Depuis 2016, les New L5 avaient réenregistré leur tube Toutes les femmes de ta vie, et avaient intégré la tournée 'Back to basics 2000' aux côtés de Lââm, Willy Denzey ou Tribal King.

2021, 20 ans après les débuts du groupe, est donc l’année de leur retour sur scène. Elles ont surpris leurs fans en débarquant ce 3 juillet pour un concert à Sisteron et ont immortalisé l’instant sur Instagram : "We are back ! Nous sommes tellement heureuses de vous retrouver ! Merci pour votre accueil si chaleureux ce soir !". Le public pourra les retrouver également dès septembre puisque les New L5 feront une nouvelle partie de la tournée 'Back to basics 2000'. Aucun nouveau titre n’est cependant prévu comme l’a déclaré Alexandra au Dauphiné Libéré : "Nous cultivons la nostalgie. Nous ne referons pas de nouveaux titres. Nous avons gardé le même esprit, mais la différence c’est que nous ne faisons plus de studio, que de la scène".