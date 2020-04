Les jus de fruits et légumes : des cocktails détonants pour notre santé. Voici deux recettes, c'est cadeau !

On le sait, on connaît tous la ritournelle : il faut manger 5 fruits et légumes par jour ! Ce serait un véritable élixir pour notre santé sauf que, il faut bien l’avouer, nous sommes bien peu à mettre autant d’ingrédients si bienfaisants à notre menu quotidien.

La solution ? Les jus de fruits et légumes, c’est le tout en un - Et le tour est ainsi savoureusement et subtilement joué ! C’est sympa à faire, c’est à présenter sous forme de cocktail pour le côté fun, c’est un petit rituel quotidien à intégrer et qui est de 1001 effets. C’est donc LA solution pour concentrer tous les fruits et légumes nécessaires à notre bonne santé en un cocktail détonnant. Les jus de fruits et légumes frais sont une des meilleures sources d’énergie pour notre corps, ils sont facilement assimilables par notre organisme, ils apportent ainsi très rapidement les éléments nutritifs à nos cellules pour un fonctionnement optimal. On ne se refuse rien du coup et tente l’expérience, les effets sont surprenants !

En cette période de confinement un peu éprouvante, partons sur deux recettes : l’une en guise de de-stresseur, l’autre pour booster notre énergie, pour nous re-vitaliser. Deux gourmandises qui deviendront de véritables alliés santé. C’est Adrien qui régale et nous mixe tous ses bons conseils vitaminés sur 1001jus.fr. On se fait une petite extraction ici de deux cocktails miracle, riches de saveurs et de bienfaits. Voici les recettes, c’est cadeau !