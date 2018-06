Les indispensables du voyage pour les aventuriers ...

Soyons honnêtes, nous avons tous au moins une fois emporté dans notre sac à dos des affaires ou objets que nous n’avons quasiment jamais sortis du voyage. À l’inverse, il existe quelques accessoires auxquels on ne pense pas forcement, mais qui peuvent littéralement nous changer la vie en voyage. Voici ceux qui pourraient particulièrement vous manquer pendant vos différents périples.

- - © Tous droits réservés Un coussin gonflable Voici celui qui pourrait devenir votre meilleur ami pendant n’importe quel vol au long court, mais aussi trajet en bus, tuk-tuk... Pour quelques grammes de plus dans le sac et un encombrement minimum, cet accessoire pourra vous sauver pas mal d’heure de sommeil, ou vous éviter quelques bons torticolis (ou maux de fesses). Un incontournable je vous dis !

- - © Tous droits réservés Une paire de boules quies Les petites sœurs du coussin gonflable. On ne supporte pas forcement de les mettre au début, mais si ça peut vous éviter de profiter des folies nocturnes de vos voisins, ou du film vietnamien diffusé à fond dans le bus d’Hanoi, et croyez bien,... on les adopte très rapidement ! Petite préférence pour les modèles en cire, question de confort…

- - © Tous droits réservés Un double jack L’accessoire ultime du partage ! Non, vous n’avez pas besoin d’acheter deux lecteurs MP3 ou deux iPad. Ce petit accessoire vous offrira tout ça pour moins de 10 €. Bon d’accord, s’il y a une fan de rock et un autre d’electro, là ça ne marchera pas… Fort utile pour partager musiques, films et séries pendant les longs trajets ou les soirées à deux dans le car.

- - © Tous droits réservés Le pèse bagage portatif À laisser tranquillement chez soi, ce petit accessoire vous ramènera vite sur terre lorsque vous verrez que vous partez avec plus de 40 kg sur le dos - ou dans la valise ! Votre dos et vos jambes vous remercieront d’ailleurs. Le pèse bagage permet également de se sentir moins bête à l’aéroport quand on vous annonce que vous avez cinq kilos en trop dans la valise. D’ailleurs, si vous utilisez régulièrement les vols intérieurs et autres vols low-cost n’hésitez pas à emporter cet accessoire avec vous pour éviter les factures très salées !

- - © Tous droits réservés Des sacs compression Les deux ennemis du backpacker sont le poids, suivi des gros volumes. Si cet accessoire ne vous fait pas grappiller quelques grammes, il vous permettra en revanche de gagner plusieurs cm3 dans votre sac en éliminant l’air contenu dans vos affaires. Autre utilité souvent associée et appréciable : une fabrication imperméable pour maintenir slip et autres chaussettes bien au sec et ça... On like !

- - © Tous droits réservés Un adaptateur international (avec prise USB) Le petit copain de votre multiprise. Vous pouvez tout à fait l’acheter à l’aéroport, mais vous payerez certainement le prix fort ! Les modèles sont nombreux et les qualités diverses. Essayez de vous en procurer un équipé de sorties USB (avec un ampérage de sortie suffisant si vous possédez un iPhone ou iPad.

- - © Tous droits réservés Une enceinte portative Pour accompagner les petits apéritifs sur la plage, les parties de cartes avec vos nouveaux amis de voyages, ou même les sessions de fruit picking sous le soleil brulant d’Australie, une petite enceinte portative sera l’accessoire indispensable pour passer un bon (ou moins mauvais) moment. Il existe des centaines de modèles, de qualité et prix très divers

- - © Tous droits réservés Une batterie de secours Pour donner une deuxième voire troisième vie à votre portable, iPad ou tout autre accessoire électronique, la batterie portable est un accessoire qui pourra vous sauver à plusieurs reprises (en attendant le coup de fil de votre futur employeur par exemple). Elles se sont largement démocratisées et les prix sont maintenant relativement attractifs, il faut en profiter !

- - © Tous droits réservés Le mythique Savon du Dr Bronner Ce petit savon est l’arme ultime des voyageurs préoccupés par leur propreté en vadrouille. En effet, il sait tout faire, et de manière efficace. Avec lui, on peut se laver le corps, les cheveux, on peut s’en servir comme mousse a raser, comme dentifrice [ça, on n’a pas osé le tenter…], comme déodorant et il permet enfin de laver vos habits. Génial je vous dis. Le tout est 100 % naturel et biodégradable et cerise sur le gâteau, peut être emporté en toute sérénité dans vos bagages à main en avion [c’est un format solide]

- - © Tous droits réservés Le Baume du tigre Pour la partie médicinale, vous vous devez d’emporter le produit miraculeux qu’est le baume du Tigre. Il s’agit d’un onguent qui sert à guérir quasiment tous les maux : du mal de crâne au mal de dos en passant par les douleurs articulaires et autres inflammations, débuts de rhumes et même piqûres de moustiques. En gros, il est pratique dans la quasi-totalité des petits bobos auxquels est continuellement confronté le voyageur. Il est en plus très économique, un pot vous suffira même durant un voyage de plusieurs mois !

- - © Tous droits réservés Une serviette séchage rapide Légères, ultra compact, doux et au séchage quasi instantané : on aimerait parfois que tous nos vêtements soient dans la même matière que notre serviette microfibre [en changeant la couleur par contre]. Ces serviettes sont parfaites pour le voyage et restent en plus très bon marché.

- - © Tous droits réservés Une pochette ventrale porte billet Pour éviter de tout perdre, ou même de tenter les voleurs, ces petites pochettes ventrales sont super pratiques. Vous pourrez y glisser votre argent, portefeuille et autres papiers importants. Ensuite, c’est tout l’inverse de la banane de papa, on la camoufle discrètement sous le t-shirt ou le pantalon et le tour est joué.

- - © Tous droits réservés Une gourde pliable Le premier objet à mettre dans n’importe quel sac à dos, c’est peut-être celui-ci : une bonne gourde ! Mais dans la course au poids et au volume, il peut être rageant de se trimballer à chaque fois cette grosse gourde métallique qui en plus ne contient presque plus rien. La solution : une gourde pliable à conserver en permanence dans votre sac de rando.

- - © Tous droits réservés Des sacs étanches / sacs congélation Ceux qui ont connu la mousson en Asie ou les pluies torrentielles au milieu de l’outback savent très bien que voyage ne rime pas forcement avec soleil. Et dans ces cas la, il n’y a malheureusement pas toujours un abri pour vous abriter vous et vos affaires. Pour au moins protéger vos affaires de rechange ou vos objets précieux et appareils électroniques, vous pouvez vous procurez des sacs étanches à faufiler dans votre sac a dos. De nombreux voyageurs adoptent également les petits sacs de congélation qui permettent de tout ranger : nourriture, brosse a dent, téléphone portable, etc. Enfin, si vous êtes un adepte des sports nature comme le kayak, rafting ou randonnée sous les tropiques, cet accessoire s’avérera vite indispensable !

- - © Tous droits réservés Une lampe frontale Que ce soit pour lancer le barbecue ou le feu de bois, retrouver son van ou sa tente, lire un petit livre en fin de soirée ou subvenir à une envie pressente au milieu de la nuit, il peut être utile d’avoir accès à ses deux mains, tout en voyant quelque chose… Et pour ça, il y a la frontale. Nous n’imaginons même pas un voyage sans elle, vous verrez, ça sera surement pareil pour vous. Nous conseillons la marque Petzl qui ne nous a jamais fait défaut.

- - © Tous droits réservés Une moustiquaire de voyage S’il y a bien un truc qui vous rend fou en voyage, c’est bien les moustiques et autres mouches. Non contents d’être insupportables, les premiers peuvent en plus être sacrement dangereux dans de nombreux pays [le moustique tue 80 000 fois plus que le requin, à méditer]. Même s’il n’y a pas encore de solution miracle, la meilleure protection contre ces vermines des airs reste la moustiquaire. On trouve de nombreux modèles spécialement prévus pour le voyage [compactes et traitées]. Un accessoire particulièrement indispensable si vous faites étape dans les pays d’Asie.

Les indispensables du voyage... - © Tous droits réservés Un carnet de voyage Indémodable, le petit carnet de voyage vous permettra d’immortaliser par écrit ou en dessins vos aventures, ou encore de noter tous les bons plans, numéros et bonnes adresses qu’adorent s’échanger les voyageurs.

Sources : Kowala.fr