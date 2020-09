Les incroyables pouvoirs de l'huile de germe de blé

Cette huile végétale regorge de pouvoirs, ses innombrables bienfaits sont impressionnants et pourtant assez méconnus. Pour la peau comme pour le soin des ongles et des cheveux, l’huile de germe de blé est un véritable trésor à avoir absolument dans ses placards. Connu pour sa touche d’agrément en cuisine, ce trésor s’invite en nos rituels beauté à plus d’un titre. Si la conservation de cette huile végétale est délicate, si elle demande toute votre attention, elle s’offrira à vous tel un Elixir suprême pour sublimer votre beauté.

Sa composition Les incroyables pouvoirs de l'huile de germes de blé - © Mandy Disher Photography - Getty Images L’huile de germe de blé est très richement pourvue en acides gras polyinsaturés, en vitamines E et en octacosanol. Cependant, sa composition complète est bien plus éclectique. En effet, elle possède une constitution intéressante tant au niveau des acides gras que des autres constituants actifs comme le mentionne "doctonat.com" : En ce qui concerne les acides gras, l’huile de germe de blé est composée de : 13 à 21% d’ acides gras mono-insaturés du type acide oléique (oméga 9),

du type acide oléique (oméga 9), 50 à 70% d’ acides gras polyinsaturés à savoir 46 à 60% d’acides gras de type linoléique et gamma linolénique (oméga 6) et 4 à 10% de type alpha linolénique (oméga 3),

à savoir 46 à 60% d’acides gras de type linoléique et gamma linolénique (oméga 6) et 4 à 10% de type alpha linolénique (oméga 3), 13 à 22% d’acides gras saturés, à savoir 13 à 20% d’acides gras palmitiques et 0,5 à 2% d’acide stéarique. Au niveau des vitamines, elle est constituée de : provitamine A, de type bêta-carotène,

vitamines du groupe B (B1, B2, B6, B9),

vitamine C, E, D et K. Pour les autres constituants, elle comporte du : octacosanol ,

, caroténoïde,

lutéine,

fer,

magnésium,

zinc,

bétsitostérols.

Bienfaits principaux :

Sur le plan cosmétique (en usage cutané) Régénérante cutanée

Nourrissante

Protectrice

Émolliente

Cicatrisante

Anti-oxydante

Adoucissante et apaisante cutanée

Raffermissante cutanée

Fortifiante capillaire

Ses innombrables pouvoirs Les incroyables pouvoirs de l'huile de germes de blé - © Peopleimages - Getty Images Les incroyables pouvoirs de l'huile de germes de blé - © seksan Mongkhonkhamsao - Getty Images Les incroyables pouvoirs de l'huile de germes de blé - © Sydney Shaffer - Getty Images L’huile végétale de germe de blé est non seulement bienfaisante pour la peau mais aussi pour les ongles et les cheveux. "passeportsanté" en dresse un précieux inventaire : Indications cutanées (peau, cheveux, ongles) Brûlure légère

Cheveux colorés, secs

Cheveux crépus

Pour prévenir de la chute des cheveux

Cicatrice légère

Crevasse

Cuir chevelu asséché ou irrité

Dartre

Démaquillage pour peau sensible

Dessèchement (mains, corps, cheveux, ongles)

Eczéma sec

sec Engelure

Gencives (en application locale)

Gerçure (peau et lèvres)

Irritation cutanée

Ongles cassants, mous, cuticules

Peau fatiguée, terne

Peau mature

Peau sèche, desquamée

Peau sensible

Relâchement cutané

Rides

Soleil (en prévention)

Teint terne

Vergetures

Vieillissement cutané (en prévention) Astuces pratiques Du fait de son fort potentiel oxydant, il est préférable de réaliser une préparation contenant maximum 5% d’huile de germe de blé.

Quelques recettes beauté Les incroyables pouvoirs de l'huile de germes de blé - © kazmulka - Getty Images/iStockphoto Précautions d’emploi : Compte tenu de son potentiel oxydatif, il est recommandé de conserver l’huile végétale de germe de blé au réfrigérateur, à l’abri de l’air et de la lumière et de ne pas la chauffer. Du fait de son fort potentiel oxydant, il est préférable de réaliser une préparation contenant maximum 5% d’huile de germe de blé. Afin de la rendre plus pénétrante, il est possible de la mélanger avec d’autres huiles végétales telles que : abricot, amande douce, noisette.



On peut également ajouter 1 à 2 gouttes d’huile de germe de blé à sa crème de soin au moment d’appliquer celle-ci. Voici quelques recettes concoctées par "passeportetsanté" & "compagnie-des-sens" : Démaquillant pour peau sensible Mélanger dans un récipient de 200ml :

- 100ml d’eau de chaux (disponible en pharmacie)

- 100ml d’huile de germe de blé

- Secouer pendant 1mn A utiliser comme démaquillant pour le visage, de préférence avec une lingette lavable en coton biologique.

Mode de conservation : au sec, à l’abri de la chaleur et de la lumière.

Durée de conservation : 6 mois. Masque fortifiant pour cheveux abîmés ou ternes Battre un jaune d’œuf avec une cuillère à soupe d’huile de germe de blé.

Ajouter une cuillère à café d’huile d’avocat et 15 gouttes d’huile essentielle d' Ylang Ylang.

Appliquer sur le cuir chevelu en le massant délicatement puis étaler le reste du mélange sur les cheveux, en privilégiant les pointes.

Laisser agir environ une heure puis faire un shampoing.

Mode de conservation : au réfrigérateur, à l’abri de l’air et de la lumière.

Durée de conservation : 5 jours dans un récipient hermétique.

Précaution d’emploi : de par la présence d’huile essentielle (Ylang ylang), ce mélange est réservé aux adultes et contre-indiqué chez les femmes enceintes et allaitantes. Les personnes sujettes à une tension basse doivent l’utiliser avec précaution. En cas de peau sèche et mature Conseil d’application : masser quelques gouttes d’huile de Germe de Blé sur les zones sèches du corps, ou sur le visage. Huiles essentielles complémentaires : les peaux matures peuvent compléter l’huile de Germe de Blé avec quelques gouttes d’huile essentielle de Géranium Rosat, Ciste ou Lavande Fine. Contre les cheveux secs, la chute de cheveux Conseil d’application : appliquer quelques gouttes d’huile végétale de Germe de Blé sur les cheveux en insistant sur les pointes et les longueurs. Laissez poser 30 minutes à 1 heure puis rincer. Contre l’ eczéma et le psoriasis Adoucissante et régénératrice cutanée, l’huile de Germe de Blé est parfaitement adaptée pour les peaux abimées par de l’eczéma ou du psoriasis. Particulièrement riche en vitamine E et en acides gras insaturés, l’huile de Germe de Blé possède également des propriétés anti-inflammatoires permettant de soulager la peau des agressions subies. Conseils d’utilisation : massez quelques gouttes d’huile de Germe de Blé matin et soir sur votre peau au niveau des zones touchées. Il est également possible d’agir en interne en ingérant 1 cuillère à café d’huile de Germe de Blé chaque jour pendant 3 semaines.