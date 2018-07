Les incroyables comestibles... La nourriture en partage !

Tout a commencé en 2008 à Todmorden, petite ville du centre de l’Angleterre. A la base, une idée que deux mères de famille ont mises en pratique : produire et consommer localement la nourriture. Des fruits et légumes coproduits par des citoyens-jardiniers sont offerts en partage dans des bacs de plantations implantés dans différents endroits de la cité, en libre accès !

" Les incroyables comestibles " : c’est le nom de cette aventure qui se répand comme une traînée de poudre. Des mini potagers gratuits, c'est un nouvel art de vivre... Au moins un nouveau foyer de production de nourriture solidaire se créé quotidiennement dans le monde entier.

Une révolution Verte... Comment participer ?

Pour devenir un jardinier solidaire, rien de plus simple. Mettre un bac ou une jardinière, y planter un pied de tomates ou deux, quelques pommes de terre, des herbes aromatiques… ou déposer une cagette de fruits et légumes devant chez soi. Pesticides et autres engrais chimiques sont à bannir. Ne pas oublier une pancarte indiquant que la nourriture est en libre accès, à partager et gratuite ; ou tout autre petit mot sympathique signifiant cette belle idée.

Des villes pilotes pour atteindre l’auto-suffisance alimentaire. Toutes les villes peuvent rejoindre le calendrier de Todmorden, c’est à dire s’engager pour atteindre l’autosuffisance alimentaire en 2018 ... Et oui on y est mais il n'est jamais trop tard pour bien faire ! Au démarrage du mouvement des Incroyables Comestibles, en mars 2008, la ville anglaise de Todmorden s’est fixé 10 ans pour retrouver son autonomie alimentaire à partir d’un rayon d’approvisionnement en circuits courts sur 50 miles, soit environ 80 kilomètres. Après 3 ans (en octobre 2011), grâce au programme "Incredible Edible", l’ancienne cité industrielle en déclin est arrivée à couvrir 83 %des besoins des ménages.

Si chacun fait un geste, on change la ville... Si on s’y met tous, on change le monde !

Et... Avec vous ce serait si bien ...

Se lancer dans l'aventure en 5 étapes - ici, en un (dé)clic

1. On se prend en photo devant la pancarte de sa commune

2. On partage les photos sur internet et on communique aux autres

3. Chacun fait sa part devant chez soi avec les Incroyables comestibles

4. On réalise des actions collectives pour devenir une force citoyenne

5. On sensibilise les élus pour soutenir le mouvement citoyen solidaire