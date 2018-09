"Les Hommes à tout faire", la Start-up qui vous donne un petit coup de pouce !

"Les Hommes à Tout Faire" est une start-up montée par trois jeunes liégeois qui propose des services d'étudiants formés dans différents secteurs variés et adaptés à vos besoins.

Le service proposé par la Start-up "Les Hommes à tout faire" est simple. Comme le nom l'indique, Thomas, Romain et Thibaut vous propose une aide à tout niveau, quelque soit le public. Bien entendu, les services restent basiques. Le but premier étant d'offrir des services pratiques, abordables et en tout temps.

Ces services vont de la tonte de votre pelouse au rangement de vos caves. Cela peut être également une aide supplémentaire lors de vos déménagements ou de vos nettoyages de printemps.

Bref, fini de perdre votre temps dans des tâches "moins drôles", cette start-up est LE petit coup pouce à petit prix que vous cherchez.

De plus, tous les étudiants reçoivent une formation adaptée aux services proposés et une assurance leur permet de travailler en toute sécurité.



Alors si vous êtes étudiant et que vous êtes à la recherche d'un job ou si vous êtes un particulier à la recherche d'un petit coup de main, on vous invite à cliquer sur le site : www.leshommesatoutfaire.be

Retrouvez-nous lundi prochain sur les ondes de Vivacité Liège pour découvrir une autre Start-up du www.venturelab.be