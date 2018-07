Les Francofolies de Spa, c'est déjà demain ! Mais que peut-on faire à Spa ?

Que faire si vous allez aux Francofolies de Spa ? Marie-Pierre Fonsny, éditrice de l’émission TV de la RTBF Les Ambassadeurs a quelques idées pour vous !

C’est demain, jeudi, que démarrent les Francofolies de Spa. Quatre jours de concerts au cœur de Spa, l’occasion rêvée de faire un peu de tourisme ! C’est aussi l’occasion, en marge du festival, de découvrir quelques perles de la ville d’eau.

La ville recèle bien des trésors parce que Spa a été l’une de premières villes touristiques de Belgique et elle a connu des heures de gloire. Le Tsar de Russie, Pierre le Grand, venait y prendre les eaux, la belle société s’adonnait aux jeux de hasard au casino et on y dégustait l’été des sorbets dont la glace avait été stockée dans des glacières naturelles durant l’hiver (des glacières qui se visitent encore aujourd’hui).

Il y a d’ailleurs les " Musées de la ville d’eau " qui sont consacrés à ce passé élégant et glorieux.