Les fleurs s'invitent en indispensables au potager !

Pourquoi intégrer des fleurs au potager ?

Les fleurs sont utiles car elles participent à l’abondance des récoltes en attirant les pollinisateurs, acteurs essentiels à la formation des fruits. Par ailleurs, elles abritent et nourrissent de précieux auxiliaires et repoussent certains parasites, ce qui est fondamental quand on jardine bio. Aussi, elles sont décoratives et permettent ainsi au potager de s’afficher sans complexe et enfin elles garnissent gracieusement les vases de charmants bouquets estivaux. Alors pourquoi s'en priver ?