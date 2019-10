Les feuilles de menthe pour votre rituel beauté

La menthe, précieuse alliée dans votre salle de bain On reconnait à cette plante de nombreuses propriétés. Souvent, ce sont ses vertus digestives qui sont mises en avant. Cette plante synonyme de fraicheur est également votre précieuse alliée dans votre salle de bain. Rafraichissante, tonifiante et stimulante, elle fait le bonnheur de notre corps. L'épiderme du visage apprécie ses vertus astringentes, antiseptiques, anti-inflammatoires, toniques et cicatrisantes. Amie des peaux normales, des peaux grasses mais aussi des peaux acnéiques.

La menthe pour resserrer en beauté les pores dilatés - - © Tous droits réservés Préparez une infusion aux plantes dans une casserole d’eau bouillante pour resserrer vos pores. Pour ce faire, il faut idéalement utiliser des feuilles de persil, de thym, de mélisse et de menthe en quantités égales. Néanmoins, utiliser la seule menthe associée à ce que vous avez devrait suffire. Après 5 minutes au-dessus de ce bain de vapeur infusé aux plantes, votre grain de peau sera plus harmonieux. Astringente, elle stimule et tonifie la peau également (tous types de peau) avec sa sensation de fraîcheur.

Votre lotion de beauté tonique à la menthe - - © pixabay La lotion rafraîchit la peau et parfait le démaquillage comme le nettoyage. Bref, c’est le coup de frais du matin et le tonifiant de nuit que toutes les peaux adorent, surtout les plus capricieuses (excès de sébum, boutons d’acné, etc.) ! En plus, cela fait du bien aux peaux souffrant d’un coup de soleil et on peut en pulvériser sur les aisselles pour les rafraîchir. C’est un super produit également pour les jambes lourdes et les pieds fatigués qui adorent cet effet coup de frais délassant. Bien sûr, il vous est possible d’acheter directement de l’eau florale de menthe bio. Cependant, on peut concocter sa propre infusion avec 3 ou 4 cuillères à soupe de menthe fraîche dans une tasse d’eau bouillante. Ensuite, on couvre et on laisse refroidir et infuser hors du feu. Après avoir filtré, votre produit sera prêt à l’usage !

Votre démaquillant à la menthe - - © Tous droits réservés Ici, il suffit de hacher une douzaine de feuilles de menthe et de les laisser infuser une nuit au réfrigérateur dans 250 ml de lait. Suite à cela, filtrez votre infusion laiteuse pour terminer la préparation de ce démaquillant laiteux frais à garder au frigo. Bien sûr, il ne contient aucune huile, donc il aura plus de mal à retirer les maquillages résistants à l’eau. Néanmoins, il conviendra à celles qui portent des maquillages légers et à toutes les peaux (peau mixte, peau sèche…), même les peaux sensibles et délicates ! Il ne vous reste plus qu’à l’appliquer à l’aide d’un coton imbibé. Puis appliquez la lotion à la menthe puis votre crème hydratante.

Le masque à la menthe pour purifier la peau - - © Tous droits réservés Tous les visages qu’importe leur type de peau peuvent apprécier un masque purifiant de temps en temps ! Du coup, vos rougeurs cutanées et boutons apprécieront les effets anti-inflammatoires de la menthe. Pour préparer un facilement masque antiseptique et traitant contre les imperfections, munissez-vous de la lotion présentée ci-dessus (une simple infusion de menthe) ainsi que d’argile surfine. Puis préparez une pâte avec ces deux ingrédients. Il faut qu’elle soit bien lisse, mais ni trop épaisse ni trop liquide. Cette recette conviendra parfaitement aux peaux mixtes ou grasses. Pour satisfaire tous les types de peaux (peaux matures, sèches, irritées, etc.), vous pouvez aussi mélanger une cuillère de miel pur avec du blanc d’œuf et quelques feuilles de menthe finement hachées. Ensuite, appliquez votre mixture sur votre visage et laissez poser 20 minutes environ avant de rincer soigneusement. À l’application, évitez bien le contour des yeux pour ne pas que ça les pique !

Un dentifrice à la menthe maison pour des dents de toute beauté - - © Tous droits réservés Avec la menthe, l’effet blancheur et l’haleine fraîche sont au rendez-vous ! Du coup, vous pouvez préparer un petit dentifrice efficace à utiliser dans les deux semaines. Pour ce faire, mélangez environ 1 cuillère à café de menthe préalablement séchée et réduite en poudre avec une pincée de bicarbonate et 1 cuillère à soupe d’argile blanche surfine. Voilà ! Votre dentifrice maison est déjà prêt. Sources : astuces grand-mère