Les fêtes de fin d'année seront étincelantes sur VivaCité : découvrez le programme

De la musique festive, des recettes délicieuses pour faire saliver toute la famille et des cadeaux incroyables sortis de la hotte du Père Noël : VivaCité passe en mode fêtes de fin d'année ! Après votre incroyable générosité pour Viva for Life, c'est au tour de VivaCité de vous remercier avec un programme brillant de mille feux pour les fêtes de fin d'année. Vos animateurs se mettent sur leur 31 pour vous concocter un menu radio qui vous gavera de bonne musique et de cadeaux du 24 décembre au 9 janvier !

Les 1001 succès de Viva for Life

Vous nous avez demandé énormément de disques pendant Viva for Life. Comme nous n’avons pas pu tous les diffuser, on continue et on vous offre plein de cadeaux : jouets, smartphones, tablettes, radios DAB+… Pour avoir une chance de les remporter, envoyez vos vœux par SMS au 6003 (0.75€/ message) et soyez à l’écoute de l’émission ce vendredi 24 décembre et ce week-end dès 13h. ► Les 1001 succès de Viva for Life – Stéphane Piedboeuf / Pascal Laroche ► Vendredi 24 et samedi 25 décembre 13h-19h et Dimanche 26 décembre 13h-16h

Noël Ensemble

9 images © Jean-Michel Byl

Cette année le Père Noël est au bout du rouleaux. Il a donc décidé de se reposer sur Olivier Gilain pour vous offrir les derniers présents de Noël à l'occasion de la soirée de réveillon. De 19h à minuit ce vendredi 24 décembre, faites le plein de cadeaux, de bonne musique et de bonne humeur en écoutant VivaCité. ► Noël Ensemble – Olivier Gilain ► Le vendredi 24 décembre 19h-24h

Crooners

9 images © Tous droits réservés

Le samedi 25 décembre de 19h à 23h, redécouvrez avec Marc Vernon et Bruno Tummers les standards signés Frank Sinatra, Sacha Distel, Lady Gaga et Tony Bennett, Henri Salvador, Michael Buble, Tom Jones, Ray Charles, Elton John, Yves Montand, Diana Krall,… et bien d’autres. Un lendemain de fête tout en musique à suivre sur VivaCité mais aussi Viva+. ► Crooners – Marc Vernon et Bruno Tummers ► Le samedi 25 décembre 19h-23h

En cuisine

9 images © Martin Godfroid

Candice Kother et Pierre Joye seront à vos côtés du lundi 27 au vendredi 31 décembre entre 11h et 13h (aussi le vendredi 24, même heure, et les samedi 25 décembre, 1er et 8 janvier de 8h30 à 10h30) pour vous aider à réussir vos envies culinaires de fête. A chaque jour son thème, vos questions de dernière minute, de bonnes idées faciles à réaliser, des recettes surprenantes… A vos tabliers ! Au menu : 24/12 : foire aux questions

25/12 : accommoder les restes, préparer le gâteau de l'après-midi

27/12 : repas simples entre amis, apéros dinatoires : ne vous mettez pas le stress entre les fêtes !

28/12 : produits de la mer, comment s'y retrouver ?

29/12 : Noël du monde, les fêtes en Europe

30/12 : menus du Nouvel An – quelques idées

31/12 : foire aux questions du Nouvel An

1/01 : choucroute ► En cuisine – Candice Kother et Pierre Joye ► Le vendredi 24 décembre 11h-13h / Les samedis 25/12, 1/01 et 8/01 8h30-10h30 / Du lundi 27 au vendredi 31 décembre 11h-13h

Nos chansons ont une histoire – Best Of

Toute la musique qu’on aime… André Torrent et Hugues Hamelynck vous proposent, du lundi au vendredi (13h-14h30), un best of de l'émission. Quelles histoires se cachent derrière les chansons emblématiques ? André en connaît un sacré bout et vous livre une foule d’anecdotes, parfois inédites, tirées de ses rencontres avec les stars de l’époque. ► Nos chansons ont une histoire – Best Of – Hugues Hamelynck et André Torrent ► Du lundi au vendredi : 27 au 31 décembre et 3 au 7 janvier 13h-14h30

Les deux font la paire

Pouvez-vous penser comme Stéphane Piedboeuf ou Tamara Payne et donner les mêmes réponses qu’eux aux questions posées ? Un peu de bon sens, de stratégie, et de bonne humeur… et le cadeau du jour est à vous ! Du lundi 27 au vendredi 31 décembre dans Les deux font la paire (14h30-17h), nous vous offrons un séjour dans un des 58 Belambra Clubs ! ► Les deux font la paire – Stéphane Piedboeuf et Tamara Payne ► Du lundi 27 au vendredi 31 décembre 14h30-17h

La rétro musicale

9 images © Martin Godfroid

La semaine prochaine de 17h à 19h, Bruno Tummers vous replonge dans l'actu musicale 2021 ! Réécoutez les tubes de l'année et leurs interprètes en interview : Angèle, Soprano, Obispo, Nolwenn, Vianney, Zaz, Calogero, Florent Pagny… ! 2021 signe aussi le retour gagnant d’artistes anglophones : Adèle, Abba, Coldplay, Elton John, Ed Sheeran... Votre fin d'année en musique, c'est sur VivaCité ! ► La rétro musicale – Bruno Tummers ► Du lundi 27 au vendredi 31 décembre 17h-19h

Viva 2022

9 images © Martin Godfroid

Le 31 décembre, passez le réveillon avec l’équipe du 8/9. Cyril, Sara De Paduwa et toute la bande vous accompagnent de 20h à minuit. Leslie en Cuisine concoctera un menu de fête, Jérôme de Warzée et Fabian Le Castel feront chronique commune, Tamara Payne et Jean-Luc Fonck proposeront un duo, Julie Compagnon et Eby Brouzakis interpréteront leur titre préféré, Cathy Immelen et Bruno Tummers reviendront sur leurs coups de cœur ciné et musique et David Jeanmotte vous fera profiter de ses meilleurs conseils. Une émission sous le signe de la fête, en musique évidemment ! Et pour suivre, sortez la boule à facettes et dansez au son de DJ sets. ► Viva 2022 – Avec l’équipe du 8/9 ► Le vendredi 31 décembre de 20h à 24h. Puis, DJ sets

Tip Top 100

9 images © Tous droits réservés

On se remet des émotions du Nouvel An en musique, toute la journée du 1er janvier (10h30-19h), avec Le Tip Top 100, le hit-parade de VivaCité et tous les morceaux que vous avez aimés cette année. Philippe Jauniaux et Pascal Laroche se passent le micro pour le meilleur de l'actualité musicale 2021. ► Tip Top 100 – Philippe Jauniaux / Pascal Laroche ► Le samedi 1er janvier 10h30-19h

La grande évasion

9 images © Tous droits réservés

Avec La grande évasion, voyagez par les ondes et prenez un bon bol d’air. On vous emmène du lundi 3 au vendredi 7 janvier (11h à 13h), dans les plus beaux paysages des Alpes Suisses, avec des vacances à gagner dans les résidences SWISSPEAK Resorts, au cœur de stations authentiques : Meiringen, Zinal, Brigels, Vercorin et Anzère. Et on vous racontera tout ce que vous pourrez y vivre ! ► La grande évasion – Philippe Jauniaux et Philippine De Bruyn ► Du lundi 3 au vendredi 7 janvier 11h-13h

Les rétros foot

9 images © Vlad Vanderkelen

Revivez les meilleurs moments de Complètement Foot en 2021, les dimanches 2 et 9 janvier de 15h à 18h ! Coup d’œil dans le rétro de la saison et focus sur les déceptions de nos Diables Rouges à l’Euro et en Nations League. Réagissez aussi à nos questions sur les réseaux sociaux : "En 1 seul mot, cette année 2021 en football, c'était … ? Et pourquoi ?" / "Qui étaient les 3 meilleurs Diables en 2021 ?" Qui est le flop de cette année ? " / "Qu'attendre des Diables en 2022, année de Coupe du Monde ?". ► Les rétros foot – David Houdret et la rédac des sports ► Les dimanches 2 et 9 janvier 15h-18h