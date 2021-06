Les favoris, les surprises et les déceptions de l’Euro : le débriefe d’Eby Brouzakis

Les Diables ont été bousculés face au Danemark mais ils ont prouvé qu’ils seront là dans cet Euro. Il faudra être fort contre notre équipe maintenant que les cadres sont de retour. Alors faut-il calculer pour aller chercher la 2e place plutôt que la première et s’offrir un calendrier potentiellement plus simple ?

Cette caricature de ce consultant est vide. " Et derrière il y a aussi eu ce titre de l’équipe " comme en 18 " avec notamment cette allusion à la guerre 14-18. Sans revenir en profondeur sur ça, car cela a déjà été fait, je me dis juste que les Français sont les champions pour attiser la motivation des adversaires " commente Eby.

En fait après cette première semaine, j’en vois quatre. L’Allemagne et l’Italie. Et un cran derrière, la Belgique et la France.

Et en parlant de l’Italie, elle cartonne dans cet Euro . Elle joue chez elle et est en train de devenir le favori numéro 1 de ce tournoi.

Le Pays de Galles, la Tchéquie et la Slovaquie sont plutôt bien partis dans cet Euro. Par contre la Turquie était attendue comme une possible révélation et ça n’est pas vraiment le cas. " L’Espagne jouera gros face à la Slovaquie lors du 3e match. Pour l’instant on peut parler de déception " ajoute encore Eby Brouzakis.