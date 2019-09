Les experts de la semaine - "Le Burn-out"

Lundi 30 septembre : Griet Deca, elle est Chef Happiness, autrement dit elle aide les entreprises à transformer leurs " absents " en collègues productifs, résilients et heureux ! Et surtout, elle organise la 2ème édition de la Semaine du Bonheur au travail et fait appel aux entreprises pour organiser des activités qui augmentent le bonheur au travail !

Mardi 1er octobre : Anne Habets; Fondatrice de " Stress Out ", Experte en bien-être et burn-out, elle aide à sortir de cette spirale infernale du stress qui consume à petit feu, elle donne des conférences à propos de la réintégration au travail.

Mercredi 2 octobre : Nicolas Gazon; il représente une jeune association (IFF Europe Belgique à Louvain-la-Neuve) qui propose un parcours de 6 mois permettant à des jeunes de se réconcilier avec le monde du travail. Une réalité : le burn-out des jeunes au travail explose !

Jeudi 3 octobre :Térésa Giaquinto; elle est Praticienne en Massage de Bien-Être et Somatothérapeute. La Somatothérapie, par son approche psychocorporelle , représente une réponse efficace et puissante aux effets pénibles et conséquences néfastes du Burn out.

Vendredi 4 octobre : Victor de Bock, auteur du livre : " Trois burn-out… sinon rien ! "; un ouvrage qui constitue un parcours initiatique et qui met en évidence le mécanisme par lequel l’individu s’épuise sans l’admettre, provoquant une " surchauffe de sa résistance "