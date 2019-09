Les experts de la semaine - "Comment faire durer son couple..."

Lundi 23 septembre : Pascal Hastir nous propose de " Retrouvez l’harmonie en relation " ou comment mesurer davantage le fait que ma relation aux autres peut être une occasion de mieux me connaître. Il est conférencier, formateur et accompagnant spécialisé dans la pratique de Pleine Présence.

Mardi 24 septembre : Ann Van den Hautte, elle est psychologue et coach rangement : elle nous dira que le mauvais partage des tâches ménagères est un facteur déterminant dans le déséquilibre du couple…

Mercredi 25 septembre : Marie-Pierre Preud’Homme, Hypnothérapeute et Coach parlera de ces couples qui ont choisi de ne pas avoir d’enfant… On ne leur donne pas assez la parole, on parle tellement de ces couples qui restent parce qu’il y a des enfants, et quand il n’y en a pas, peut-on parler d’un vrai projet d e vie en commun ?

Jeudi 26 septembre : Alexandre Bacros est sexologue à Tournai. Parce que le sexe est évidemment une des composantes de la viabilité d’un couple, en tout cas, un couple en équilibre et qui se respecte : pourquoi à un moment donné, dans l’évolution du couple, un manque de désir s’apparente trop souvent à un manque d’amour ?

Vendredi 27 septembre : Salomon Nasielski parcourera son livre avec nous : " Au lieu de nous séparer, nous avons construit à deux la charpente de notre amour ",.

Il donne les clés de la construction la plus difficile au monde : celle d’une " équipe " couple… Il analyse les pièges auxquels sont soumis tous les couples, il donne des " contrepoisons ", des antidotes et nous parle de " réunions de chantier " le plus souvent possible… Il est psychologue, a beaucoup d‘humour face à tous ces couples qu’il a " réparé en tant que psychothérapeute de couples.