Les experts de la semaine - "Avoir plus d' Energie grâce à l'alimentation"

Pour cette nouvelle semaine digitale, Sylvie Honoré et ses invités nous invitent à "Avoir plus d'Energie grâce à l'alimentation"

Lundi 14 octobre : Geneviève Zoppas - coach - formatrice et organisatrice de "La grande journée de l' Estime de Soi" qui se déroulera ce dimanche 20 octobre à Liège - au Palais des Congrès.

"Comment faire en sorte de cultiver ce bon rapport que l'on a avec la nourriture pour être dans la bonne énergie du corps et du mental?" Geneviève met en lien alimentation et estime de soi... La manière dont nous nous nourrissons est intimement liée à l'image que nous avons de nous, à notre confiance en nous, à la façon dont nous nous traitons.

Mardi 15 octobre : Catherine Piette, coach en Cuisine Santé organisée. Elle nous parlera du batchcooking : cette méthode qui consiste à préparer des repas sains et variés de la semaine en une seule session de cuisine. C'est pratique et c'est un véritable gain de temps... et d'énergie.

Mercredi 16 octobre : Frédéric Sartenaer, éducateur canin, fondateur et gérant du Dog Center à Charleroi. "Tout bon maître doit mettre tout en oeuvre pour garantir le bien-être de son chien". En tant que bon comportementalise, il accorde beaucoup d'importance à la bonne alimentation des chiens. Outre les nombreux soucis de santé liés à l'alimentation, la malnutrition mène souvent à des troubles du comportement. (hyperactivité, réactivité, irritabilité, fatigue, ...)

Jeudi 17 octobre : Ingrid Paye, naturopathe et nutritionniste spécialisée en micro-nutrition

En médecine traditionnelle chinoise, le foie est le "général des armées". Sa mission suprême est de réguler la circulation du sang et la répartition de l’énergie. Il faut donc le bien-mener. Le foie est également une éponge dans le domaine des émotions. Attention aussi à ce qu’on appelle la maladie " du soda ", des sodas dont certaines personnes abusent pour avoir plussss d’énergie. Un foie en bonne santé réduit les risques de "se faire de la bile" pour rien.

Vendredi 18 octobre : Véronique Liesse, diététicienne-nutritionniste et micronutritionniste.

Auteure du livre : "Le Grand livre de l’alimentation Spécial Energie, la nutri-énergie, la vitalité et la performance au cœur de l’assiette "

C’est une évidence, notre corps est façonné par notre alimentation au même titre que notre mode de vie. Quand on parle d’énergie ici, on parle d’Energie mentale, cellulaire, émotionnelle… Elle nous présentera dans le podcast les 10 grandes erreurs alimentaires à ne pas commettre pour conserver nos énergies et les solutions concrètes pour faire face aux maux du quotidien, comme la fatigue, les coups de pompe, les troubles du sommeil, la dépression, le stress, les grignotages, les troubles digestifs,...