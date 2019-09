Les experts de cette semaine

Lundi 2 septembre : Laurence Fisher , coach nutrition, massothérapeute, auteure et conférencière nous présente le " bouillon d’os ", aussi appelé le bouillon d’or en matière détox justement… elle en a fait un livre, elle donne des ateliers sur ce bouillon consommé depuis la nuit des temps et qui prend soin de nos intestins.

Mercredi 4 : Marie-Pierre Preud’homme, hypnothérapeute qui utilise l’hypnose dans la gestion de notre poids. Mais attention, nos mauvaises habitudes alimentaires ont aussi des antécédents familiaux et nos parents influencent aussi notre rapport à la nourriture, on en parle…

Vendredi 6 : Catherine Stiz, auteure du livre " Détox’Emoi ", une approche innovante et holistique pour les désenchantés des régimes parce que oui, faire tel ou tel régime met notre corps en carence et quand le corps " carence ", il " récupère " par ailleurs et se venge de cette privation qu’on lui impose par rapport à tel ou tel aliment dont il s’est habitué… les régimes ne s’intèressent pas aux facteurs émotionnels et c’est un tort ! On rétablit certaines vérités avec elle.