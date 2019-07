Les équipes de Pairi Daiza pleurent Sungai, un bébé orang-outan

Le parc de Cambron-Casteau nous avait habitué à des nombreuses bonnes nouvelles ces dernières années. Ce vendredi matin, le ciel est noir au dessus du Jardin des Mondes.

C'est dans un long post Facebook que le parc a annoncé la mort de Sungai, un de leurs deux bébés orangs-outans de Sumatra : "Cette mort est d’une tristesse infinie pour ses parents et pour nous, qui savons que la petite enfance des animaux est une période de tous les dangers. Mais nous savons qu’elle l’est tout autant pour vous toutes et tous, qui avez découvert Sungai avec nous et l’avez vu grandir depuis près de 9 mois. Cette même douleur est particulièrement grande pour tous les soigneurs de nos familles d’orangs-outans. Ces soigneurs sont aujourd’hui effondrés. Mais ils n’abandonneront évidemment pas Sinta et Gempa, les parents de Sungai. Depuis la disparition de bébé, ils veillent particulièrement sur Sinta, pour l’aider à surmonter cette épreuve qu’aucune maman ne devrait jamais avoir à vivre."