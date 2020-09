Les entrées en playlist de Vivacité

Chaque semaine découvrez en avant-première les nouveaux titres qui entrent dans la programmation musicale de Vivacité !

Miley Cyrus : " Midnight Sky "

Après une collaboration plus que réussie avec Mark Ronson sur le hit " Nothing Breaks Like a heart ", l’ex star de Disney Channel annonce déjà la sortie d’un septième album avant la fin de l’année. Intitulé " She is Miley Cyrus ", il est précédé par ce premier single aux relents disco 80’s.

Besac Arthur : " Humans "

Le globe-trotter belge sortira son deuxième album ce 18 septembre, on y retrouvera tout ce qui fait sa marque de fabrique : une folk poétique et idéaliste qui rêve d’un monde meilleur comme sur " Humans ", plage titulaire de l’album.