Pour cette nouvelle semaine digitale, Sylvie Honoré et ses invités envisagent "L'école autrement" ! Et ça commence avec Sophie Lenoir, animatrice d'ateliers de philosophie pour enfants.

Sophie Lenoir est la créatrice des Ateliers Philosophes. Ce concept conçu en France et en Belgique en 2017 propose des ateliers de philosophie pour enfants qui visent deux objectifs spécifiques : apprendre à se respecter dans leur différence et apprendre à penser par eux-mêmes sur les questions existentielles qu’ils se posent.

Les enfants sont des philosophes ! - © Tous droits réservés

L’enjeu des ateliers-philo pour enfants est de les aider à développer dès le plus jeune âge des habiletés intellectuelles, sociales et affectives. Pour les préparer à devenir des citoyens confiants, actifs et responsables... Et tout cela en s’amusant !