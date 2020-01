Les enfants rient jusqu'à 300 fois par jour.. Et vous ?

Si toutefois, il vous est un peu difficile de décoincer vos zygomatiques, si vous avez plus une propension et un grand penchant pour la mauvaise humeur, vous pouvez toujours vous faire aider pour en déclencher quelques éclats bienfaisants par le biais de la "risothérapie". Essayez… Déjà – Juste pour rire !

Les bienfaits du rire sont pluriels et impactent significativement notre santé. Les rires sont à effet immédiat sur notre bien-être, alors surtout… Ne vous refusez aucune tranche de rire.

Les bienfaits de la thérapie par le rire

Elle augmente les défenses immunitaires car en augmentera la chaleur corporelle, elle oxygène les tissus et accélère la guérison de blessures ou de maladies.

Elle nous permet de faire face aux problèmes car c’est une façon de se libérer du stress, de l’anxiété et de maladies diverses.

Elle augmente le sentiment et les émotions liés au bonheur car elle stimule la production d’endorphines dans le cerveau et équilibre le système hormonal.

Elle muscle le corps : avec 20 secondes de rire aux éclats, le corps travaille comme s’il faisait 3 minutes d’exercice de fitness

La "risothérapie" libère les tensions physiques et émotionnelles : quand nous rions, nous laissons de côté nos problèmes pour essayer de trouver des solutions.

Le rire fait rajeunir : la peau est plus détendue, l’acné et les signes de vieillissement prématurés disparaissent.

Après cette risothérapie, et surtout si vous en faites votre nouveau mode de vie, vous verrez que vous analyserez toutes situations avec un nouveau regard et vous trouverez plus facilement des solutions à chacune d’elles.

Le rire chasse la mauvaise humeur, éloigne les maladies et le stress, muscle le corps, rend plus jeune, bref il vous amène le bonheur !

Offrez-vous donc quelques tranches de rire, c’est bon pour la santé et puis… Rien de tel qu’un peu de légèreté dans sa vie.