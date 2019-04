Les enfants à l'honneur dans notre chronique French Connect de ce mardi

French-connect.com, c'est un webmagazine franco-belge, qui s'est donné pour mission de faciliter l'installation des Français en Belgique, et d’aller à la découverte de notre capitale. Nous collaborons avec cette équipe, qui nous apporte chaque semaine des pépites d’adresses dénichées dans les 19 communes de Bruxelles.

Le coup de coeur de Muriel: Prefrontality : Etre parent ça ne s’apprend pas et on est souvent désarmés face aux réactions de nos enfants. Pourtant, il est possible de devenir un parent zen. Voilà ce que propose Catherine Schwennicke, auteure du best-seller " Parent Zen ". Psychologue de formation, elle propose des solutions concrètes, lors de stages, d’ateliers et de coaching en ligne (20 capsules vidéo). L’idée est d’apprendre à exprimer nos émotions sans les refouler, avec recul et calme.

