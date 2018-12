Les Enchères Viva for Life... Enchérissez en direct!

Suivez l'émission spéciale "Les Enchères de Viva for life" ce dimanche 16 décembre entre 10h et 13h présentée par Olivier Duroy ! Cette année encore, toute une série de stars du monde de la musique, du cinéma, du sport, et de la gastronomie proposent des expériences et des objets exclusifs au profit de Viva for Life.