Les dernier jobs étudiants du moment et les règles du temps de travail pour les étudiants

Antoine Fleurus surfe sur la toile chaque lundi pour vous dénicher 3 annonces de job étudiants et vous donne quelques bons plans pour travailler en toute légalité...

1/ AIDE CUISINIER – IXELES

Vous avez la possibilité de suivre des cours de cuisine à la " Cuisine de Flore ", qui est un atelier de cuisine à Bruxelles ouvert depuis 2008, et qui est à la recherche d’un étudiant pour les assister durant les cours.

Vous aurez pour mission de :

- accueillir les clients;

- assister le Chef de cuisine dans la mise en place

- assurer le service: servir et débarrasser;

- animer des sessions de jeu culinaire (après formation).

Il faut pour cela, être

- dynamique

- motivé (évidemment)

- savoir obligatoirement parler Anglais, et savoir parler néerlandais est un atout

Salaire : 9 euros de l’heure, avec un repas par jour de prestation (peut être les ratés du cours, c’est possible)

Pour postuler, ça se passe par email à l’adresse : info@lacuisinedeflore.com



2/ ETUDIANT EN COMPTABILITÉ - BRUXELLES

On reste à Bruxelles, pour une offre de job étudiant qui propose un 40-50h semaine, pour un / une étudiant (e) en minimum master 2 de compta, afin de les aider à faire le suivi financer de la société, suivi des achats, des factures, ventes, assurances, et de tous les autres frais divers.

Pour un salaire de minimum 13 euros net / heure (ce qui est sympa)

Pour postuler, si vous pensez correspondre à l’annonce, vous pouvez téléphoner au 02 72 11 774



3/ GARDE DE CHAT - BRUXELLES

Même mieux, avec des chats ! ça s’est le job qui m’aurait fait tellement rire et plaisir de faire quand j’étais étudiant.

C’est une particulier, Laura Atenzia, qui a posté une annonce, plutôt originale.

Elle propose à un / une étudiante de venir habiter chez elle (pour ceux qui recherche encore un kob pour la rentrée.

400 euros / mois avec chambre individuelle, indépendance, internet en manutention.

Pour en échange, venir garder son fils de neuf ans + aller une heure par jour donner à manger, à boire, jouer et faire des calins à son chat Natalia.

Elle habite Bruxelles, près du parc d’Ixelles pour les intéressés.

Le temps de travail et les accidents de travail

En travaillant en job étudiant, les jeunes sont soumis à des règles de travail, mais ont aussi des droits, qu’ils ne connaissent pas suffisamment. Ce lundi Antoine, focus entre autre sur la durée du temps de travail.



L’étudiant jobiste est parfois, voir souvent, en fonction de l’âge, impressionné face à son employeur, ce qui lui fait accepter de temps en temps des conditions de travail non légales.



En principe, il est interdit de travailler:

o Plus de 8 heures par jour et plus de 40 heures par semaine ;

o La nuit, c’est-à-dire entre 20 heures et 6 heures du matin ;

o Le dimanche et les jours fériés.



Cependant, il existe des exceptions, comme partout.



Comme pour l’horeca, certaines grandes surfaces dans lesquelles on peut travailler le dimanche matin, une boulangerie ou encore une maison de repos.

Toutes les conditions, et exceptions, vous les retrouvez sur le site actionjob.be



Est-ce que c’est obligatoire d’avoir un temps de repos lorsque l’on travaille ?



Plusieurs règles encore à ce niveau-là.

Si l’étudiant a moins de 18 ans, il a droit à une pause de 30 minutes après 4h30 de travail. Et après 6h de travail (non-stop, ça me semble un peu long quand même, mais bon), là, il a droit à 1 heure de pause.



De plus, il doit pouvoir bénéficier d’au moins 12 heures de repos consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début d’une nouvelle.



Et si, il est majeur, l’étudiant jobiste aura droit à une pause de 15 minutes minimum après 6h de travail.



D’autres exceptions existent, en fonction des entreprises aussi. Vous pouvez lire et poser vos questions relatives aux pauses au moment de la signature de votre contrat.



Est-ce qu’un jobiste à le droit de travailler un jour férié ?



Normalement, (je dis bien normalement), il est interdit de travailler un jour férié.

Toutefois, dans certains secteurs, c’est autorisé. Comme je le disais tout à l’heure, exceptions exceptions exceptions !



Si celui-ci est amené à travailler ou être planifié un jour férié, il a droit :



- Un salaire classic, comme chaque jour

- Mais avec un sursalaire de 100%, (soit 200% du salaire) si il réalise des heures supplémentaires ce jour-là ;



Si maintenant, un jour férié survient durant son contrat et qu’il ne travaille pas ce jour-là. Imaginons, l’étudiant est engagé en temps plein pendant un mois, et qu’un jour férié tombe durant ce mois, et qu’il ne travaille pas ce jour là, alors

Il a droit à sa rémunération normale pour le jour férié au cours duquel il n’a pas travaillé.



On termine, avec les cas d’accident du travail



Choses super importantes, en cas d’incapacité de travail, si vous tombez la veille et que vous ne pouvez pas vous rendre sur votre lieu de travail le lendemain, prévenez immédiatement votre employeur pour qu’il puisse

- 1. Etre au courant

- 2. S’inquiéter gentiment pour vous si il vous aime bien

- 3. Pouvoir trouver quelq’un pour vous remplacer

Dès le lendemain, envoyez bien votre sertificat médical pour être couvert directement. En principe, l’étudiant a 2 jours ouvrables pour lui envoyer.



Niveau salaire : l’employeur doit le rémunérer pour ses jours d’absence uniquement si celui-ci travaille pour lui depuis minimum un mois.



Si maintenant, le jobiste est victime d’un accident sur son lieu de travail ou sur le chemin qu’il emprunte pour aller travailler, veillez encore une fois, à prévenir l’employeur le plus vite possible. Celui-ci a souscrit une assurance pour ce genre de problème et doit déclarer l’accident à la compagnie d’assurance dès que ça se passe.