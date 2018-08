Les Déménageurs arrivent près de chez vous avec leur spectacle : La Petite Aventure.

Les Déménageurs, c’est le groupe musical belge fondé par Yves Barbieux, l’ancien fondateur du groupe Urban Trad , avec lequel on a tous stressés lors de l’eurovision 2003.

Les déménageurs proposent des chansons et des spectacles pour enfants à partir de trois ans.

Les Déménageurs sont des stars. Ce n’est pas eux qui le disent (ils n’ont pas cette prétention) mais leurs concerts souvent complets dans les premières minutes de la mise en vente de places, comme pour les plus grands noms de la scène internationale. C’est l’enthousiasme des enfants et des parents.

Les Déménageurs, c’est Lili au chant et aux danses, Nelson à la guitare, Stoul à la vielle à roue, flûtes et banjo et Georges à l’accordéon diatonique. Des instruments traditionnels au service de " pop songs " résolument modernes qui multiplient refrains irrésistibles et textes jamais neuneus.

Le groupe sera bientôt près de chez vous avec son spectacle "La Petite Aventure ", un sepctale qui s’adresse aux enfants entre 3 et 8 ans et qui met en avant le fait de pouvoir jouer tous ensemble.

Prochaines dates:

-en concert le 25 août, 16h Oupeye

- avec le spectacle la petite aventure: 27 août 2018 au Kidzik à Louvain-La-Neuve 14h ET 17h30

-En concert à Aywaille yes2dayland -1er septembre 2018, 15h30

-Petite aventure: 22 septembre au centre culturel de Libramont, … suite des dates sur http://www.lesdemenageurs-officiel.be

Pour connaître l’explication de leur succès, écoutez Perry Rose (Nelson) qui fait partie du groupe et qui parle, ci-dessous, de la magie de la rencontre.