Les couleurs tendance en 2018 !

Chaque année, le ballet des nuanciers nous annonce de nouvelles teintes à mettre en avant au fil des tenues et de la déco. Quelles couleurs nous réserve la nouvelle année ? On fait le point sur la palette incontournable à décliner en 2018 !



violet - © Tous droits réservés L'ultraviolet... La star de l'année ! Référence mondiale de la couleur, Pantone nous livre chaque année LA couleur phare de la tendance. Après le vert Greenery de 2017, place à l’Ultraviolet de 2018 ! Ce violet intense nous parle de cosmos, de voie lactée, de rouge et de bleu mélangés. Une teinte pas toujours simple à décliner, mais incarnant à merveille l’anticonformisme en vogue cette année et véhiculant, selon Pantone, espoir et optimisme. On vous avouera tout de même qu’on la préfère en touches, plutôt qu’en all-over…



mauve pastel - rose poudré - © Tous droits réservés Le mauve pastel Exit le rose poudré, le nouveau rose se teinte d’ultraviolet. Autrement dit, on mise sur un délicat mauve pastel, à décliner en camaïeux ou à mélanger avec des bleus, des denims délavés et des jaunes dorés.

bleu ciel - © Tous droits réservés Le bleu ciel Et quand on vous dit ciel, on pense ciel nuageux, pas ciel azur : le bleu 2018 est si pâle qu’il est presque blanc. Voilà qui tombe bien, il se marie parfaitement avec la tendance du mauve pastel. Le bleu ciel, le nouveau blanc ?

bleu lavande - © Tous droits réservés Le bleu lavande La déco le décline à l’infini, la mode aussi. Le bleu lavande se conjugue en version intense et vibrante, un bleu lumineux teinté de mauve (encore) à utiliser même en total look, à condition de le composer en camaïeu. Autre option ? On le marie au bleu ciel ou au mauve pastel pour un effet bouquet printanier !

jaune canari - © Tous droits réservés Le jaune canari Idéal avec la tendance des pastels, le jaune canari rayonne de gaieté, d’audace et de lumière. Une teinte qui fait du bien au teint comme au moral, à associer joyeusement à toutes les couleurs poudrées. Le bonus ? Il est sublime avec un jean.

pêche - nude - © Tous droits réservés Le pêche Flatteur, charmeur et si doux, le coloris pêche offre une impression de velouté qui avantage toutes les peaux. Proche du nude, avec une touche de jaune et une autre de rose, il s’affiche sur les murs, les vêtements et les accessoires sans distinction !

orange vermillon - © Tous droits réservés L’orange vermillon Symbole de bonne humeur, l’orange 2018 tire sans complexes vers le rouge. Un vermillon, un vrai, qui véhicule confiance et énergie. Pantone le met en avant à côté de l’ultraviolet sous la teinte tomate cerise. Nous, on le préfère associé à du jaune, du blanc ou du denim sur une peau bronzée.

brun rouge - © Tous droits réservés Le brun rouge De Pantone aux plus grands créateurs, tous militent pour cette teinte terre de sienne brûlée. Un brun teinté de rouge intense et chaleureux à décliner jusqu’au terracotta, qui se porte avec du rouge vermillon ou du jaune canari pour l’effet ensoleillé !

rose vif - © Tous droits réservés Le rose vif Si le rose se décline sur tous les tons en 2018, du très pâle au teinté de bleu, le rose vif se place en tête des coloris tendance. Les anglais l’appellent rose shocking, un rouge rosé assumé, joyeux et ultra féminin… la bonne façon de crier notre message body positive ?

